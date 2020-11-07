Yasa çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, enkaz kaldırma çalışmalarının sonuna gelindiğini, artık önceliklerinin evi yıkılan veya hasar gören ailelere başlarını sokacak bir çatı bulmak olduğunu söyledi. Günlük bilgilendirme toplantısında konuşan Soyer, “Hilton’da 380 odanın yanı sıra Uzundere’de kentsel dönüşüm kapsamında hazır olan 224, Gaziemir Semt Garajı’nın bulunduğu yerde ise 58 adet dairemizi depremzedelere hazırlıyoruz. Bir Kira Bir Yuva kampanyasında evini kullandırmak isteyen 109 kişinin de evlerini kontrollerini yaptıktan sonra bu sayıya dahil edeceğiz. Bu kampanya kapsamında verilen desteklerle birlikte 3 bin konuta yakın bir kaynağı şu ana kadar yaratmış oluyoruz. Ağır hasar gören, yıkılmış olan yapı sayısı 3 bin 920 olduğuna göre biz an itibariyle depremzedelerimizin dörtte üçünü başını sokacakları bir yuvaya kavuşturmuş oluyoruz. Halkın Bakkalı aracılığıyla yapılan yardımlarla birlikte ise toplam destek 37 milyon lirayı aştı” dedi.

‘Daha çok kenetlendik’

Yaşanan bu acıların tüm Türkiye’ye bazı şeyleri yeniden hatırlattığını, kutuplaştırıcı söylemlerin yerle bir olduğunu belirten Soyer, “Biz bu topraklarda acılarımızı da sevinçlerimizi de birlikte yaşıyoruz. İşte bu nedenle bizim meselemiz aynı havayı soluduğumuz bu kenti de birlikte yönetmek, tüm paydaşlarımızla, hükümetle, sivil toplumla, özel sektör ve medya ile eşgüdüm içinde hareket etmek. Yaşadığımız son altı gün tam da böyle davrandık. Ve bu krizi elimizden gelen en iyi şekilde yönettik” diye konuştu.

Yerel yönetimlerin görevinin sadece kaldırım yapmaktan, çöp toplamaktan ibaret olmadığını sözlerine ekleyen Soyer, “İzmir depremi, Türkiye’nin yerel yönetim reformunu gerçekleştirmesi gereken biz yöneticilere bir uyarı niteliğindedir. Bu uyarı TBMM tarafından ivedilikle dikkate alınarak bir yasal mevzuata dönüştürülmelidir” dedi.

Dayanışma büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı dayanışma kampanyalarına destekler çığ gibi büyüyor. Halkın Bakkalı ve Biz İzmir dijital platformları üzerinden bugüne kadar 125 bin 613 adet hijyen paketi, 101 bin 810 adet gıda paketi, 7 bin 500 adet uyku tulumu ve 168 bin 367 kişilik sıcak yemek satın alındı. Yapılan alımlar 18 milyon lirayı buldu. Depremzedelere kira desteği vermek için 2460 kişi toplam 22 milyon 807 bin lira bağışladı.