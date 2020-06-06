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    HaberlerEge Haberleri Yasin, forma için savaşıyor
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    06.06.2020 - 00:00 |

    Yasin, forma için savaşıyor

    21 Haziran Pazar günü deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak Altınordu’da forvetler arasındaki forma savaşında Yasin Ozan’ın bir adım önde olduğu belirtildi.

    Yasin, forma için savaşıyor

    Koronavirüs salgını sürecinde evlerinde çalışmak zorunda kalan Kemal ve Hüsamettin’in aksine tesislerde kalarak antrenman sahasından faydalanan Yasin’in form durumunun üst düzeyde olduğu ifade edildi. İdmanlardaki istekli futboluyla dikkat çeken gurbetçi santrfor, ilk 11’e göz kırparken, yedek kulübesinden de kurtulmak istiyor. Yasin Ozan, takımına katkı sağlayarak yeni sezonda da lacivert kırmızılı ekipte kalmayı hedefliyor.

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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