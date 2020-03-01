01.03.2020 - 00:00 |
Yen de gel Buca
TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçen hafta evinde Yomraspor’u 2-0 mağlup edip zirve iddiasını sürdüren 1928 Bucaspor, bugün Kızılcabölükspor’a misafir olacak.
Kızılcabölük Semt Sahası’nda saat 14.30’da başlayacak maçta Yunus Dursun düdük çalacak. 1928 Bucaspor 42 puanla Play Off hattında 5. basamakta yer alıyor.
Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.