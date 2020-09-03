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    03.09.2020 - 00:02 |

    Yeni doğan bebeklere sıcak bir hoş geldin

    AYVALIK Belediyesi, yeni doğan bebeklere çeşitli hediyeler gönderiyor, hem aile ekonomisine destek oluyor hem de bir nebze de olsa temel ihtiyaçları karşılanıyor.

    Yeni doğan bebeklere sıcak bir hoş geldin

    Ateşölçer, bebek yağı, şampuan, pişik kremi, tırnak makası, ıslak mendil, penye battaniye, mama önlüğü 3-6 ay penye alt üst takım, 3 numara bebek bezi 4-9 kilogram, biberon, emzik ve nazar boncuğu ile bilgilendirme kitapçığı gibi hediyelerle ailelerin yükününün azaltılması hedefleniyor. Başkan Mesut Ergin, “Vatandaşın en özel gününde yanında olmaktan çok mutluyuz. Allah bebeklerimize sağlık, sıhhat, uzun ömür versin” dedi.

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