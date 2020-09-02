Yeni isimler katılacak

Süper Lig’de yeni sezon öncesi Afyonkarahisar’daki kampını tamamlayan Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut, sarı kırmızılı ekibe yeni isimlerin katılacağını duyurdu.

‘Gençlere şans vereceğiz’

Gençlerin kamp performansından oldukça memnun olduğunu her fırsatta dile getiren Palut, “Uzun ve yorucu bir sezonu geride bıraktık. Bu sezon da kendimize hedefler koyduk. Takımımıza yeni futbolcular katılacak. Transfer görüşmelerimiz sürüyor. Taraftarımız merak etmesin gereken hamleler yapılacak” dedi.

Genç ağırlıklı bir kadroyla kampa gittiklerini hatırlatan Palut, “Özellikle gençlerimizin performansından memnun kaldım diyebilirim. Çok çalıştılar, maçlarda şans buldular. Kendilerini geliştirmeye devam edecekler” diye konuştu. Takımda 8 genç ismin olduğunu kaydeden Palut, “Rezerv lig kurulacak. Bu oluşumun ardından şans veremediğimiz futbolcular burada oynayacak. Herkesin gelişimini takip edeceğiz. Biz Göztepe olarak gençlerimize şans vermek, onları Türk futboluna armağan etmek istiyoruz. Elbette futbolun ekonomik yönünü de düşünmek zorundayız. Genç oyuncularımızdan gelir de elde edersek bu hepimize kazanç olacaktır” yorumunu yaptı. Göz Göz, yeni sezon hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde devam edecek.