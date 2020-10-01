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    01.10.2020 - 00:02 |

    ‘Yeniden doğdum’

    Amerika’nın Miami kentinde yaşayan Levent Batı, Özel Kaşkaloğlu Göz Hastanesi’nde geçirdiği operasyonunun ardından yıllardır kullandığı gözlükten tek bir ameliyatla kurtuldu.

    ‘Yeniden doğdum’

    Her iki gözünde de uzak ve yakın görme bozukluğuyla astigmat bulunan 51 yaşındaki Levent Batı, “İzmirliyim, muayene için geldiğim hastanede aynı gün içinde ameliyat olmaya karar verdim. Adeta yeni bir dünyaya gözlerimi açtım” dedi. Hastane Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, femto lasik yöntemiyle iki gözün de görme kusurlarının en düşük seviyeye getirildiğini kaydederek, hastanın aynı gün normal yaşamına dönebildiğini söyledi.

     

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