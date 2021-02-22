Yine alalım sizi deseler gideriz!

İzmir’den iki genç sporcu Sena Özdemir ile Sancakay Ilım, Survivor 2021’deki performanslarıyla dikkat çekti. Zorlu Survivor maceralarını anlatan Özdemir ile Ilım, “Survivor bizi olgunlaştırdı. Yine alalım seni deseler gideriz. Sakın ön yargılı olmayın. Güvenmek en yanlış şey bu adada ama en masum da bir olay. Kendi iyiliğinizi düşünerek hareket ederseniz ilerlersiniz” diye konuştu.



Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz?

Sena Özdemir: İzmir’de yaşıyorum. 19 yaşındayım 10 yıldır atletizm yapıyorum. Çeşitli Türkiye şampiyonluklarım var. 2016 yılında liselerarası dünya şampiyonasında dünya 3’üncüsü oldum. Şu anda da İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün lisanslı sporcusuyum, Ege Üniversitesi’nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyorum.

Sancakay Ilım: 23 yaşındayım. Spora ritmik cimnastik ile başladım ve 15 yaşımda futbol hayatıma tutsak ile başladıktan sonra 16 yaşımda yeşil sahalara geçiş yaptım Lise 3’e kadar İzmir’de okudum ve kariyerime devam ettim. Lise 4’de Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdim ve futbol kariyerimi devam ettirirken Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazandım ve okudum. Konservatuvarda tiyatro bölümünün yetenek sınavını kazandıktan sonra da İstanbul’a taşındım 2 sezon Kadıköy theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen bir oyunda oynadım. İzmir’de de Bostanlı’da bir işletmem var. Ve 4 yıldır vokal olarak sahne alıyorum.

Survivor’a katılmaya nasıl karar verdiniz?



S.Ö: Aslında ilk sene de başvurdum. İlk seneden katılacağımı düşünmüyordum. Bir gün arkadaşlarımla otururken onların isteğiyle ve başarabileceğimi düşündükleri için başvurdum ve ilk seneden alındım.



S.I: Kuzenlerim başvurdu ben de şansımı deneyeyim dedim. Merak ettiğim ve izlediğim bir platformdu. Başvurduktan sonra bu kadar başarılı olacağımı düşünmemiştim, onlar da beni seçti. Bu sezonki kadro da yer almaktan çok mutlu oldum.



Survivor macerası size neler kattı?



S.I: Fiziksel olarak parkurlar zorlayıcıydı. Daha önceden de kasığımda bir problem olmuştu. Biraz korkarak gitmiştim. İlk bölümde de biraz nüksetmişti ama bizi orada hiç yalnız bırakmayan doktorumuz Metin Kuş çok yardımcı oldu. Mental olarak da orada hiç görmediğimiz şeyleri gördük. İnsanların sizi ne kadar sevdiğini yanınızda olduğunu düşünseniz de zorluklar çok oluyor. Bir tane insanın size iyi bir bakışı iyi geliyor. Size kötü bir davranışta bulunan birisi de sizi çok düşürüyor. Fiziksel olarak da hiçbir gıda almadan o performansları göstermek çok zorlayıcı. Unutamayacağım bir olay, Survivor bana Sena gibi bir dost armağan etti.



S.Ö: Kimseye güvenmemeyi öğrendim. Bunu biliyordum ama onu orada daha çok öğrendim. Daha fazla olgunlaştım desem doğru olur. Geceleri yatarken çok sıkıntı çektim, tahtanın üstünde yatmak ayrı bir olay ve geceleri çok soğuk oluyor. Sancakay gibi bir dost edindim en önemlisi o.



Gelecek planlarınız nelerdir?



S.Ö: Antrenmanlarıma kaldığım yerlerden devam edeceğim. Kulübümün sporcusuyum hala yarışmalar için hazırlanıyorum. Okulumu bitirdikten sonra da daha farklı planlarım var onların üzerinden gideceğim.



S.I: Pandemiden dolayı liglere ara verildiği için idmanlara devam ediyorum, hocalarımla görüşüyorum. Önceliğim okulu bitirmek. Genç yaşımda açtığım küçük bir işletmem var, onun sorumluluğu apayrı. Hayat sürprizlerle dolu, o yüzden ilk hedefim işletmemi başarıyla devam ettirip okulumu bitirmek.



Survivora gidicek olanlara tavsiyeleriniz nelerdir?



S.Ö: Mental kısmı çok zorluyor. Küçük yaşta geldim, hesapta yoktu benim için. 26-27 yaşında katılmak gerekir bence. Ne kadar kendini hazır hissetsen de psikolojik olarak imkânsız. Oradaki insanların yaş gereği geçirdikleri gördükleri daha fazla. 8 yıl sonra alalım seni deseler giderim ve daha farklı olurdu her şey.



S.I: Ön yargılı olmayın. Arkamdan konuşacaklar yahut iş çevirecekler gibi düşünmeyin biliyorum belki bu platformda güvenmek en yanlış şeylerden biri olabilir ama yüreğinizden gelen en masum hareket olacaktır. Unutmayın bireysele dönene kadar bu bir takım oyunu. Ben takım sporundan geldim bireysel düşünebilen bir sporcu olamadım hiç ve bu bana çok eksi yansıdı. Maalesef ki kendi iyiliğinizi düşünerek hareket edebilecek güçteyseniz daha fazla ilerlersiniz.