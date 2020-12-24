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    24.12.2020 - 00:00 | | İZMİR DHA

    Yükselen yıldız Khaly Thiam

    TFF 1. Lig’de Altay’ın sezon başında Levski Sofya’dan takıma kattığı Khaly Thiam’ın yükselen performansı teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Takımının Akhisarspor karşısında elde ettiği zafere attığı golle katkı veren 26 yaşındaki Senegalli oyuncu, siyah beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı

    Yükselen yıldız Khaly Thiam

    TFF 1. Lig’in iddialı ekiplerinden Altay’da Khaly Thiam sevinci yaşanıyor. Sezon başında Bulgar ekibi Levski Sofya’dan transfer edilen 26 yaşındaki Senegalli, son haftalarda sergilediği performansla teknik heyetin ve taraftarların yüzünü güldürdü. Teknik Direktör Yücel İldiz’in ilk 3 haftadaki Yılport Samsunspor, İstanbulspor (D) ve Eskişehirspor maçlarında ilk 11’de yer verdiği Thiam, 4. haftadaki Ankara Keçiörengücü deplasmanında kesik yiyerek yedek soyundu. Tecrübeli ön libero Başkent’te 84. dakikada oyuna alındı. Daha sonra sırasıyla Adana Demirspor, Altınordu (D), Aydeniz Et Balıkesirspor, Menemenspor (D) ve Bursaspor müsabakalarında kadroya alınmayan Khaly Thiam, iç sahadaki Giresunspor randevusunda adını yeniden yedekler arasına yazdırsa da şans bulamadı. Bir sonraki hafta Beypiliç Boluspor deplasmanında 58. dakikada oyuna girerek formasına kavuşan Thiam, galibiyetle sonuçlanan son 3 maçta Ankaraspor, Adanaspor (D) ve Akhisarspor’a karşı ilk 11’de yer aldı. Thiam, Akhisar karşısında galibiyet golüne imza atarak Altay formasıyla bir ilk yaşadı.

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