Zaferle dolu 98 yıl

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümünde Ege Bölgesi’nin dört bir yanında törenler düzenlendi. Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı, şiirler okundu, şehitler kabirleri başında anıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü Ege’nin dört bir yanında kutlandı. İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atatürk anıtına çelenk koydu. Lise öğrencilerinin ‘Zafer Türküsü’ ve ‘Akdeniz’e Doğru’ şiirleri renk kattı. Kutlamalar, meydandaki törenin ardından Kadifekale Hava Şehitliği’nde devam etti. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Şehitler için dua edildi.

Şehitliklere ziyaret

Manisa’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı’na Vali Yaşar Karadeniz ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığından Piyade Yüzbaşı Mesut Buruk konuşma yaptı, törende öğrenciler şiir okudu. Büyük Zafer’in 98. yıldönümü kutlamaları kapsamında Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Heyet, ardından şehitlikleri ziyaret etti.

Heyet meydanlarda

Uşak’ta da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda düzenlenen programda Vali Funda Kocabıyık ile Başkan Mehmet Çakın, Atatürk anıtına çelenk sundu. Aydın Valiliği önündeki törende ise, Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Albay Durmuş İlhan Başer ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Evrim Karakoz, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.