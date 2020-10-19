2. Mahmut Dönemi Islahatları Nelerdir?

Osmanlı tarihinin batılılaşma sürecinde çok önemli bir role sahip olan Sultan II. Mahmut Osmanlı Devletine yeniden bir düzen getirmeyi hedefleyerek çoğu işlerinde batı tekniklerini ve kültürlerini örnek alma yolunu izlemiştir.



II. Mahmut'un Şehzadelik Yılları



Babası Sultan I. Abdulhamitd, annesi ise Nakşidil Sultan'dır. Hat sanatına ilgisi oldukça fazladır ve kardeşi Sultan III. Selim fasıl heyeti düzenlediği zamanlarda kendisi de tambur çalar ve ney üflerdi.



Sened-i İttifak



Taşra'da çok önemli bir konuma ve güce gelmiş olan Ayanlar ile II. Mahmut arasında imzalanan bu anlaşma ile birlikte II. Mahmut Ayanlar'ın varlığını kabul etmiştir. İlk olarak bir padişah kendi gücünden başka bir gücü tanımıştır. Bu anlaşmayla beraber padişahın mutlak gücü kısıtlanmıştır.



II. Mahmut Döneminde Yönetim Alanındaki Islahatlar



II. Mahmut döneminde Divan-ı Hümayun kaldırılarak yerine nazırlıklar getirilmiştir.

Memurlar hariciye ve dahiliye olarak ikiye ayrılmışlardır. Memurlara ceket, pantolon giyme ve fes takma zorunluluğu getirilmiştir.

Müsadere usulü kaldırılarak özel mülkiyetin önü bu dönemde açılmıştır.

Askerlik ve vergi gibi konular sebebi ile ilk defa nüfus sayımı yapılmıştır.

Posta servisleri ve salgın hastalıklar için karantina servisleri kurulmuştur.

Muhtarlıklar II. Mahmut döneminde kurulmuştur.

Takvim-i Vakayi adındaki ilk resmi gazete yayımlanmıştır.

II. Mahmut Döneminde Askeri Alanda Yapılan Islahatlar

Sekban-ı Cedit ordusu kurulmuştur fakat yeniçeri isyanı ile sonraki dönemde kapanmıştır.

Eşkinci ocağı kurulmuştur.

Asakr-i Mansure- i Muhammediye adında yeni bir ordu kurulmuştur.

Vaka- i Hayriye yani hayırlı olay anlamına gelen olay ile Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır.

II. Mahmut Döneminde Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Islahatlar

İlk defa bir padişah İstanbul'da İlköğretim zorunlu hale getirilmiştir ve geleneksel eğitim modelinin dışına çıkılarak modern eğitim kurumları açılmıştır.

Mekteb-i Harbiye, Mekteb-, Tıbbiye, Mızıka- i Hümayun gibi yüksek okullar açılmıştır.

İlk defa Avrupa bölgesine öğrenci gönderilmiştir.

II. Mahmut Döneminde Ekonomi Alanında Yapılan Islahatlar

Ticaret nezareti kurulmuştu ve tarım işleri ile birlikte ticart işleri de düzene sokulmuştur.

Dışarıya daha fazla paranın çıkışını engellemek amacı ile mamur ve askerlerin elbiselerinin yerli kumaştan yapılmasına karar verilmiştir.

Feshane bu dönemde kurulmuştur.

Türk tüccarlara gümrük vergileri azaltılmıştır.

II. Mahmut'un Ölümü



Vereme yakalanan Sultan II. Mahmut'un rahatsızlığı giderek artmaktaydı. Sıcak yaz günlerini Çamlıca'da geçirmek isteyerek kardeşinin köşküne yerleşmiştir. Daha sonra zaman içerisinde daha da kötüleşerek hayata gözlerini yummuştur. Ölümünden sonra Topkapı Sarayı'nda cenaze namazı kılınmıştır ve kız kardeşi Esma Sultan'ın isteği ile naaşı Esma Sultan'ın Cağaloğlu'ndaki köşküne defnedilmiştir.