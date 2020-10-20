3. Selim Dönemi Islahatları Nelerdir?

Islahat genel anlamıyla düzeltme, reform olarak bilinmektedir. Osman döneminde de özellikle gerileme döneminden başlayarak zaman zaman yenileşme hareketleri yaşanmıştır. Bu yenileşme ve düzeltme hareketlerinden olan 2. Selim dönemi ıslahatları da birçok kişi tarafından merak edilmektedir.



3. Selim Dönemi Islahatları



3. Sınıf Osmanlı padişahları içerisinde en aktif olan padişahlardan biri olarak karşımıza çıkar. Döneminde birçok ıslahat yapmış olan 3. Selim devletin yıkılma sürecini geciktirmiş bir padişahtır.

3. Selim döneminde yapılan ıslahatlar ise şunlardır;

- Devletin içinde bulunduğu zor duruma aşmak amacıyla sorunların çözümü için layihalar hazırlattı.

- Avrupa devletleri başkentlerinde; Londra, Paris, Viyana ve Berlin gibi başkentlerde daimi elçilikler açtırdı. Böylece Avrupa'da daimi elçilikler kurularak Avrupa kültürünü yakından tanıma fırsatı doğdu. Osmanlı Devleti kendi aleyhine yapılacak hareketlerden haberdar olmaya çalıştı.

- Yeniçeri Ocağı'nı aşamalı olarak kaldırmaya çalıştı. 3.Selim özellikle Osmanlı gerileme döneminde başı bozuk hale gelen yeniçerileri kaldırmak için girişimlerde bulundu. Ancak bu girişimi başarısız oldu ve yeniçeriler tarafından 3. Selim tahttan indirilerek yerine 4. Mustafa geçirildi.

- Nizam-ı Cedid ordusu kuruldu. Yeniçeri Ocağı aşamalı bir şekilde kaldırmak isteyen 3. Selim Yeniçeri Ocağı'na alternatif olarak batı tarzı; Nizam-ı Cedid ordusunu kurdu. Bu ordunun giderlerini karşılamak amacıyla da İrad-ı Cedid hazinesi oluşturuldu.

- Ordu eğitimleri Levent ve Selimiye kışlaları kuruldu. Batı tarzında kurulan Nizam-ı Cedid ordusu eğitimleri için Levent ve Selimiye kışlaları kurularak Ordu'nun eğitiminin burada yapılmasına karar verildi.

- Yabancı dil eğitimine önem verildi. Askeri okullarda Fransızca eğitimi başladı. Özellikle dönemin en popüler dili olan Fransızca esinlenilen dönemde; askeri okullarda yabancı dil olarak Fransızca eğitim getirildi.

- Kültürel gelişmeler sağlandı. Avrupa’dan geri kalan Osmanlı Devleti bu dönemde birçok eseri tercüme ettirerek kültürel anlamda gelişmeler sağlanması için çalışmalarda bulunuldu.

- Paranın değeri için tedbirler alındı. Osmanlı Devleti'nin gerileme döneminde ekonomisinde de ciddi sıkıntılar ortaya çıkmıştı. Bu sebeple paranın korunması için birçok önlem alındı.

- Yerli malı kullanılması özellikle özendirildi. Özellikle Avrupa'dan gelen mallara rağbet çok olunca paranın değeri de düşmeye başlamıştı. Bu sebeple yerli malı kullanımı için çalışmalar yapıldı.

- Divan teşkilatı için düzenlemeler yapıldı. Vezirlerin sayısı ve görev süreleri yeniden belirlendi.

- Mühendishane-i berri hümayun adında askeri bir okul açıldı. Böylece kara mühendis okulu olarak ordu için gerekli olan teknik eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar yapıldı.

- Avrupa’dan uzmanlar getirilerek ordunun ihtiyaçlarının da teknik sınıf düzenlemesine gidildi. Özellikle lağımcı, topçu, humbaracı ocakları gibi ocaklarda yeni düzenlemeler yapıldı.

- Denizciliğe önem verildi. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde denizcilik geri plana itilmiş tersaneler çalışamaz durumuna gelmişti, bu durumdan şikayetçi olan 3. Selim tersanelerin tekrar çalışmasını sağladı.