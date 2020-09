A Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? A Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Alfabenin ilk harfi A ile başlayan ülkeler her kıtada ve bölgede yer almaktadır. En fazla ülke ve şehir ise yüz ölçümü en geniş ve ülke sayısı en fazla olan Asya kıtasında yer almaktadır.



A harfiyle Başlayan Türkiye İlleri



1- A harfi ile başlayan Akdeniz illeri:



Adana

Antalya

Antakya (Hatay)



2- A harfi ile ile başlayan Ege illeri:



Aydın

Afyon



3- A harfi ile başlayan Karadeniz illeri:



Artvin

Amasya



4- A harfi ile başlayan Doğu Anadolu illeri:



Ardahan

Ağrı



5-A harfi ile başlayan İç Anadolu illeri:



Ankara

Aksaray



6- A harfi ile başlayan Güney Doğu Anadolu illeri:



Adıyaman



Not: Türkiye'de A harf ile başlayan şehir bulunmamaktadır.



A Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri



Dünyada A harfi ile başlayan toplam 15 ülke bulunuyor.



1- A harfi ile başlayan Avrupa ülkeleri ve başkentleri:



Almanya - Berlin

Aland Adaları - Mariehamn

Andorra - Andorra La Vella

Arnavutluk - Tiran

Avusturya - Viyana

Azerbaycan - Bakü - Azerbaycan'ın hem Asya hem de Avrupa kıtasında toprakları bulunmaktadır.



2- A harfi ile başlayan Amerika Kıtası ülkeleri ve başkentleri:



ABD (Amerika Birleşik Devletleri) - Washington, DC

Arjantin - Buenos Aires

Amerikan Samoası - Bir ada ülkesi olan Amerikan Samoası, ABD'ye bağlı olduğu için başkenti Washington'dur.

Antigua - St. John's

Aruba - Orenjestad

Anguilla - The Valley



Afrika kıtasında yer alan Angola Cumhuriyetinin başkenti Luanda'dır. Okyanusya kıtasında bulunan Avustralyanın başkenti ise Kanberra'dır.



A Harfiyle Başlayan Şehirler



Aalborg ve Aarhus - Danimarka

Abadan - İran

Abbse - Yemen

Aberdeen Proving Grands - ABD

Abu Dhabi - Birleşik Arap Emirlikleri

Ad Dammam - Suudi Arabistan

Aima Ata- Kazakistan

Al Bayda - Libya

Alajero La Gomera Island - İspanya

Aldan - Rusya

Alexandra - Yeni Zelanda

Alice Springs - Avustralya