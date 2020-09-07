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    07.09.2020 - 02:44 |

    A Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? A Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Dünyada A harfi ile başlayan birçok ülke ve şehir bulunmaktadır. Almanya ve Avusturya, A ile başlayan Avrupa ülkelerinin başında geliyor. A harfi ile başlayan Türkiye illeri neler, ülke ve başkent isimleri hangileri? Sizin için derledik.

    A Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? A Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Alfabenin ilk harfi A ile başlayan ülkeler her kıtada ve bölgede yer almaktadır. En fazla ülke ve şehir ise yüz ölçümü en geniş ve ülke sayısı en fazla olan Asya kıtasında yer almaktadır.

    A harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    1- A harfi ile başlayan Akdeniz illeri:

    Adana
    Antalya
    Antakya (Hatay)

    2- A harfi ile ile başlayan Ege illeri:

    Aydın
    Afyon

    3- A harfi ile başlayan Karadeniz illeri:

    Artvin
    Amasya

    4- A harfi ile başlayan Doğu Anadolu illeri:

    Ardahan
    Ağrı

    5-A harfi ile başlayan İç Anadolu illeri:

    Ankara
    Aksaray

    6- A harfi ile başlayan Güney Doğu Anadolu illeri:

    Adıyaman

    Not: Türkiye'de A harf ile başlayan şehir bulunmamaktadır.

    A Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri

    Dünyada A harfi ile başlayan toplam 15 ülke bulunuyor.

    1- A harfi ile başlayan Avrupa ülkeleri ve başkentleri:

    Almanya - Berlin
    Aland Adaları - Mariehamn
    Andorra - Andorra La Vella
    Arnavutluk - Tiran
    Avusturya - Viyana
    Azerbaycan - Bakü - Azerbaycan'ın hem Asya hem de Avrupa kıtasında toprakları bulunmaktadır.

    2- A harfi ile başlayan Amerika Kıtası ülkeleri ve başkentleri:

    ABD (Amerika Birleşik Devletleri) - Washington, DC
    Arjantin - Buenos Aires
    Amerikan Samoası - Bir ada ülkesi olan Amerikan Samoası, ABD'ye bağlı olduğu için başkenti Washington'dur.
    Antigua - St. John's
    Aruba - Orenjestad
    Anguilla - The Valley

    Afrika kıtasında yer alan Angola Cumhuriyetinin başkenti Luanda'dır. Okyanusya kıtasında bulunan Avustralyanın başkenti ise Kanberra'dır.

    A Harfiyle Başlayan Şehirler

    Aalborg ve Aarhus - Danimarka
    Abadan - İran
    Abbse - Yemen
    Aberdeen Proving Grands - ABD
    Abu Dhabi - Birleşik Arap Emirlikleri
    Ad Dammam - Suudi Arabistan
    Aima Ata- Kazakistan
    Al Bayda - Libya
    Alajero La Gomera Island - İspanya
    Aldan - Rusya
    Alexandra - Yeni Zelanda
    Alice Springs - Avustralya

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