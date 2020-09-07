A Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? A Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
Dünyada A harfi ile başlayan birçok ülke ve şehir bulunmaktadır. Almanya ve Avusturya, A ile başlayan Avrupa ülkelerinin başında geliyor. A harfi ile başlayan Türkiye illeri neler, ülke ve başkent isimleri hangileri? Sizin için derledik.
Alfabenin ilk harfi A ile başlayan ülkeler her kıtada ve bölgede yer almaktadır. En fazla ülke ve şehir ise yüz ölçümü en geniş ve ülke sayısı en fazla olan Asya kıtasında yer almaktadır.
A harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
1- A harfi ile başlayan Akdeniz illeri:
Adana
Antalya
Antakya (Hatay)
2- A harfi ile ile başlayan Ege illeri:
Aydın
Afyon
3- A harfi ile başlayan Karadeniz illeri:
Artvin
Amasya
4- A harfi ile başlayan Doğu Anadolu illeri:
Ardahan
Ağrı
5-A harfi ile başlayan İç Anadolu illeri:
Ankara
Aksaray
6- A harfi ile başlayan Güney Doğu Anadolu illeri:
Adıyaman
Not: Türkiye'de A harf ile başlayan şehir bulunmamaktadır.
A Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri
Dünyada A harfi ile başlayan toplam 15 ülke bulunuyor.
1- A harfi ile başlayan Avrupa ülkeleri ve başkentleri:
Almanya - Berlin
Aland Adaları - Mariehamn
Andorra - Andorra La Vella
Arnavutluk - Tiran
Avusturya - Viyana
Azerbaycan - Bakü - Azerbaycan'ın hem Asya hem de Avrupa kıtasında toprakları bulunmaktadır.
2- A harfi ile başlayan Amerika Kıtası ülkeleri ve başkentleri:
ABD (Amerika Birleşik Devletleri) - Washington, DC
Arjantin - Buenos Aires
Amerikan Samoası - Bir ada ülkesi olan Amerikan Samoası, ABD'ye bağlı olduğu için başkenti Washington'dur.
Antigua - St. John's
Aruba - Orenjestad
Anguilla - The Valley
Afrika kıtasında yer alan Angola Cumhuriyetinin başkenti Luanda'dır. Okyanusya kıtasında bulunan Avustralyanın başkenti ise Kanberra'dır.
A Harfiyle Başlayan Şehirler
Aalborg ve Aarhus - Danimarka
Abadan - İran
Abbse - Yemen
Aberdeen Proving Grands - ABD
Abu Dhabi - Birleşik Arap Emirlikleri
Ad Dammam - Suudi Arabistan
Aima Ata- Kazakistan
Al Bayda - Libya
Alajero La Gomera Island - İspanya
Aldan - Rusya
Alexandra - Yeni Zelanda
Alice Springs - Avustralya