A0 Kağıt Boyutu Nedir? Cm, Piksel (Px), İnç A0 Kağıt Ölçüleri

ISO 216 standartlarına göre A, B ve C olmak üzere 3 tip kağıt boyutu bulunmaktadır. Ülkemizde en çok kullanılan kağıt boyutu A tipi kağıtlardır. Bunlardan birisi de A0 kağıtlarıdır. A tipi kağıtların en büyüğü A0 kağıttır.



A0 Kağıt Boyutu Nedir?



A tipi kağıtlar büyükten küçüğe doğru sıralandığında ilk başta A0 kağıtlar yer alır. Bu kağıtların en büyüğü A0 kağıtlarıdır. A tipi kağıtların sıralaması A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ve A8 şeklinde sıralanmaktadır. Her kağıtların boyutu ve kullanım amacı farklıdır. A0 kağıtların boyutları ise 1188*840 mm şeklindedir. Ayrıca A0 kağıtlar genellikle teknik çizimler ve afişlerin hazırlanmasında kullanılmaktadır.



Cm, Piksel (px), İnç A0 Kağıt Ölçüleri



Kağıtların boyutları tüm dünyada belirli standartlar dahilinde ölçeklendirilmiştir. A0 boyutu da dahil olmak üzere tüm A tipi boyutundaki kağıtlar ISO 216 standartlarına göre belirlenmiştir. A0 kağıtların ISO 216 standartlarına göre boyutları şu şekildedir:



- A0 kağıtların mm cinsinden boyutu: 841*1189 mm'dir.

- A0 kağıtların cm cinsinden boyutu: 841*118,9 cm'dir.

- A0 kağıtların inç olarak boyutu ise: 33,1*46,8 inç şeklindedir.