A2 Kağıt Boyutu Nedir? Cm, Piksel (Px), İnç A2 Kağıt Ölçüleri

Dünyanın her yerinde A4 kağıt boyutu standart olarak kullanılmaktadır. A0, A1, A2 ve A3 boyutları ise, 21 x 29,7 santimetre olan A4 boyutu üzerinden hesaplanmaktadır. A4 üzerinden belirli bir oran kullanılarak daha büyük ya da daha küçük kağıt boyutlarına ulaşılmaktadır. Bu bağlamda A2, A4’e oranla daha büyük bir kağıttır.



A2 Kağıt Boyutu Nedir?



A0 boyunda üretilen bir kağıdın yüzey alanı 1 metrekaredir. A2 kağıdına ait yüzey alanı ise 0,25 metrekare olarak hesaplanmaktadır. Bu bağlamda, A2 boyuttaki bir kağıdın A0 boyutundaki kağıdın çeyreği kadar olduğunu söylemek mümkündür.



Cm, Piksel (px), İnç A2 Kağıt Ölçüleri



Kağıt ölçüsü, kullanılan cihazın ayarlarına bağlı olarak santimetre ya da inç cinsinden kullanılabilmektedir. Kağıt için verilen inç ölçüleri aynı zamanda piksel (px) olarak da kabul edilir. Birimler arası dönüş yapmak oldukça uğraştırıcı olduğundan kağıt boyutlarını her iki birim için de öğrenmekte fayda vardır. Bu bağlamda, farklı birimlerdeki A2 kağıt boyutları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- 420 x 594 milimetre

- 42,0 x 59,4 santimetre

- 16,55 x 23,40 inç