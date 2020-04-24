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    HaberlerEğitim Haberleri Abide Ne Demek? Tdk'ya Göre Abideleşme Ve Abidemsi Nedir?
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    24.04.2020 - 16:25 |

    Abide Ne Demek? Tdk'ya Göre Abideleşme Ve Abidemsi Nedir?

    Abide kelimesi Türkiye'de farklı amaçlarla kullanılan sözcüklerden biridir. Pek çok kişi bu kelimenin anlama geldiğini öğrenmek için internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Özellikle abideleşme ve abidemsi gibi türemiş olan sözcükler de yine ne anlama geldiği konusunda öğrenilmeye çalışılmaktadır. Peki, abide ne demek? TDK'ya göre abideleşme ve abidemsi nedir? İşte, detaylar.

    Abide Ne Demek? Tdk'ya Göre Abideleşme Ve Abidemsi Nedir?

    Abide kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış ve yerleşik olarak hala Türkçede kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı ise ‘anıt’ olarak bilinmektedir.

    Abide Ne Demek?

    TDK’ya göre abide kelimesinin anlamı ‘anıt’ şeklinde geçmektedir. Toplumun ve gelecek nesillerin tanınması amaçlı, herkesin bilmesi gerektiği bir kişi ya da olayın ölümsüzleşmesi konusunda yapılan bir anıttır. Özellikle ülke açısından tarihsel anlamda önemli olaylar ve kişiler için anıtlar farklı şehirlere yapılır.

    TDK'ya Göre Abideleşme ve Abidemsi Nedir?

    Abide kelimesinden türemesi suretiyle aynı zamanda abideleşme ve abidemsi gibi kelimeler bulunmaktadır. Öncelik olarak abideleşme kelimesini ele almak gerekirse anlamı Türk Dil Kurumu'na göre ‘anıtlaşma’ şeklinde geçmektedir. Aynı şekilde herhangi bir kişinin ya da olayın tarihe geçmesi biçiminde tanımlanabilir.

    Abidemsi kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ele alındığında ‘anıt benzeri’ ifadesi çıkmaktadır. Diğer bir deyişle anıta benzeyen ya da anıtla özdeşleşmiş şeklinde tabir etmek mümkün. Bu anlamları üzerinden her üç kelimeyi de farklı yerlerde tek başına ya da cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

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