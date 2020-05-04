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    HaberlerEğitim Haberleri Afaki Ne Demek? Tdk'ya Göre Afakilik Kelimesinin Anlamı Nedir?
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    04.05.2020 - 22:43 |

    Afaki Ne Demek? Tdk'ya Göre Afakilik Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Afaki kelimesi cümle içerisinde farklı anlamlara gelebilmektedir. Çok eski dönemlerde kullanılan afaki kelimesi günümüzde hala kullanılmaktadır. Bu sebeple anlamı merak uyandırmaktadır. Kelimenin anlamını TDK sözlüklerinden öğrenmek mümkündür. Peki, afaki ne demek? TDK'ya göre afakilik kelimesinin anlamı nedir? Afaki kelimesi hakkında bilinmesi gerekenleri detayları ile sizlere derledik.

    Afaki Ne Demek? Tdk'ya Göre Afakilik Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Afaki kelimesi Arapça bir kelimedir. Bu sebeple Arapçadan dilimize geçmiştir. Afaki kelimesi ile edebi metinlerde ve kaynaklarda sıklıkla karşılaşılır. Afaki kelimesi Türkçe anlamı gereksiz ve önemsiz manalarını taşımaktadır.

    Afaki Ne Demek?

    Arapça kökenli olan afaki kelimesi anlamını Türk Dil Kurumu sözlüklerinden öğrenmek mümkündür. Afaki kelimesi gereksiz ve önemsiz anlamlarını taşımaktadır. Bu kelime ile genellikle edebi metinlerde karşılaşılmaktadır. Ayrıca afaki kelimesi birçok farklı anlamlar da barındırmaktadır. Bu anlamlar şu şekilde açıklanmıştır:

    - Gereksiz ve önemsiz,
    - Bir kaynağa dayanmayan,
    - Hayali,

    Bu anlamlarda afaki kelimesi ile ilgili pek çok cümlenin kurulması mümkündür. Farklı anlamlar barındıran afaki kelimesi cümle içerisinde örneği şu şekildedir:

    - Yatmadan önce biraz afaki sohbet ettik.

    TDK'ya Göre Afakilik Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Türk Dil Kurumu sözlüklerinde gereksiz ve önemsiz şekilde tanımlanmış olan afaki kelimesinin yanı sıra afakilik kelimesi de sözlüklerde değerlendirilmiştir. Günlük hayatta pek fazla kullanılmayan bu kelime ile edebi metinlerde sıklıkla karşılaşmak mümkündür. Cümle içerisinde de kolaylıkla kullanılabilir. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde afakilik kelimesi ''nesnellik'' şeklinde tanımlanmaktadır.

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