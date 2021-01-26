Afedersin Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Affedersin Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Affedersin kelimesinin doğru yazımı cümle bütünlüğü bakımından oldukça önemlidir. Çoğunlukla hata yapılan bir kelime olduğu için afedersin TDK verilerine göre doğru yazımı önemli olan bir kelime olarak değer görüyor. Affedersin kelimesi özellikle iletişim konulu metinlerde sık sık kullanılan bir kelimedir. Bu yüzden doğru kullanımı doğru ifade etmeyi de ön plana çıkarıyor.



Affedersin Nasıl Yazılır?



Affedersin kelimesi bazı kesimler tarafından afedersin şeklinde yanlış bir kullanım ile karşımıza çıkıyor. Bu kelimenin doğru yazım şekli affedersin şeklindedir.



TDK'ya Göre Affedersin Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK verilerine affedersin kelimesinin doğru yazım şekli affedersin şeklindedir. Afedersin şeklinde sık kullanılan şekli ise yanlış olarak kabul ediliyor. Nasıl olsa affeder deyip hatalarını tekrarlıyor.