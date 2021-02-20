Afşin İsminin Anlamı Nedir? Afşin Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Kökeni Türkçe olan Afşin ismi erkek çocukları için değerlendirilen adlar içerisinde gelir. Rengi mavi olan bu güzel isim değişik tarihlere sahip özel isimlerden biridir. Tek başına kullanılabilir veya uyumlu şekilde başka isimlerle de değerlendirilebilir.



Afşin Ne Demek?



Son dönemin en ilgi çeken ve erkek çocuklar için kullanılan güzel isimlerinden biri Afşin adıdır. Birçok ebeveyn ise minik yavrularına isim ararken Afşin adı ile karşı karşıya geliyor.



- Zırh ve silah

- Selçuklu komutanı (XI. yy) Gümüştigin ile beraber Anadolu savaşlarına çıkan komutan. Marmara kıyılarına kadar ilerledi ve Malatya'da Bizans ordularını yenilgiye uğrattı. (1079)



Türk tarihi açısından böylesi önemli ve değerli anlamları ile beraber kullanılacak en güzel isimlerden biridir. Sadece anlamları ve tarihi değil aynı zamanda güzel bir okunuş ile de ilgi görüyor. Özgün bir yapısı bulunması ve farklı isim olması nedeniyle tercih edilen bir addır.



Afşin İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Afşin isminin Kur'an'da geçip geçmediği merak edilen konulardan biridir. Bu güzel isim Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Özellikle tarihi bir değeri bulunan ve ayrıca güzel bir anlam sunan erkek çocukları için etkili isimlerden biridir.