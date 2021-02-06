Ağırlık Hesaplama Nasıl Yapılır? Metal Ve Sac İçin Ağırlık Hesaplama Formülleri

Ağrılık hesaplamak isteyen bireyler öncelikle formüllerden ziyaden işin temelini öğrenmesinde fayda vardır. Aksi takdir de karışıklık yaşanması muhtemel olmaktadır.

Ağırlık Hesaplama Nasıl Yapılır?

Genel manda ağırlık hesaplama işlemleri daha çok bir alet yardımı ile gerçekleşmektedir. Yani, bir alet yardımı ile bir maddenin ağırlığı kullanılan alete asılması veya üzerine çıkılması ile gerçekleşir. İlk olarak baskül kullanılan aletlerde ağırlık hesaplama işlemi daha çok çekme teline takılması ile olmaktadır. Bu aşama daha çok küçük boylarda olan metallerin hesaplanması için kullanılan ideal bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Küçük bir torbayı konan metal parçaları bir ağırlık hesaplayıcıya takılarak ölçülür. Diğer daha büyük boydan olan ve kamyonlarla taşınan metallerin ağırlık hesaplama işlemi ise daha farklıdır. Bu metaller direkt basküle kamyon ile birlikte tartılır. Bu tür işlemlerden en önemli durum aracın boş ağırlığının da bilinmesi gerekir. Çünkü daha sağlıklı ölçüm için önemli, bir ayrıntıdır.

Metal ve Sac İçin Ağırlık Hesaplama Formülleri Nedir?

İlk olarak tüm ağırlık hesaplama işlemlerinde en önemli formül dara düşmektir. Dar düşme formülü daha çok metalin ölçüldüğü brüt ağırlığı bulmak için kullanılır. Örneğin dara düşme formülünün kullanımı şöyle olmaktadır. Örneğin asma yöntemiyle bir torbada ki Metallar tartıldı. Bu durumda yapılması gereken torbanın ağırlığının toplam ağırlıktan çıkılmasıdır. Küçük miktarlarda pek fark etmese de büyük meblağlarda dara düşme formülü kullanılmaktadır.