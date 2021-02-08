Agresif Ne Demek? (TDK) Agresif İnsan, Agresif Davranmak Ve Agresif Olmak Nedir?

Agresiflik, bir insanın istemediği veya kötü durumlarda yaşadığı duygu şeklidir.



Agresif Ne Demek?



Agresif kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Agresif olan kişilerin saldırgan olduğu düşünüldüğü için, TDK tarafından anlamı saldırgan olarak belirtilmiştir. Agresif kelimesi, sinirli ve saldırgan insanlar için kullanılıyor.



Agresif İnsan, Agresif Davranmak ve Agresif Olmak Nedir?



Bir insana agresif denildiğinde, o kişinin sinirli ve saldırgan biri olduğu belirtilmiş oluyor. Agresif davranmak kelimesine bakıldığında, bir kişinin herhangi bir kişiye sinirli ve saldırgan şekilde konuşması veya davranış gösterme şeklidir.



Saldırgan kelimesi fiziki olarak değil, söylem ve konuşma şekli olarak da görülebiliyor. Agresif olmak, bir kişinin her duruma karşı sinirli ve memnuniyetsiz olma şeklidir. Agresif olan kişiler, genellikle etrafındaki insanlara bu duyguyu en iyi şekilde hissettirir.