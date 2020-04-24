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    HaberlerEğitim Haberleri Ahilik Ne Demek? Tdk'ya Göre Kısaca Ahilik Kelimesinin Anlamı Nedir?
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    24.04.2020 - 04:49 |

    Ahilik Ne Demek? Tdk'ya Göre Kısaca Ahilik Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Ahilik farklı anlamlara gelen ve aynı zamanda tarihi yapısı olan bir kelimedir. Özellikle edebi metinlerde ve yazılı kaynaklarda çok sık karşılaşılan sözcükler arasında yer almaktadır. Bu yüzden birçok kişi bu kelime hakkında detaylı bilgi alabilmek için araştırma gerçekleştiriyor. Peki Ahilik ne demek? TDK'ya göre kısaca ahilik kelimesinin anlamı nedir? İşte detaylar.

    Ahilik Ne Demek? Tdk'ya Göre Kısaca Ahilik Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Ahilik kökleri Türk tarihine kadar uzanan tarihi olan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında genel anlamı ‘cömertlik’ olarak geçmektedir. Ancak aynı zamanda Selçuklu Devleti ve Osmanlı dönemi içinde bir meslek olarak dile getirmek mümkün. 

     Ahilik Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? 

     Ahilik birçok değişik anlama sahip olan hem genel bir tanım üzerinden hem de meslek anlamında kullanılmış bir sözcüktür. 

     - Cömertlik,

     - Selçuklu Devleti'nin yıkılma döneminde sosyal düzeni sağlamak için ele alınmış meslek,

     - Osmanlı Devleti'nin kurulma aşamasında önemli bir yere sahip meslek ve dayanışma örgütü,

     - Kökleri eski Türk devletlerine kadar dayanan, Anadolu'da önemli bir gelişim göstermiş esnaf, çiftçi ve zanaatçı gibi çalışma kolları, 

     Bu anlamları üzerinden Ahilik kelimesini gündelik yaşam içerisinde kullanabilirsiniz.

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