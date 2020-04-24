Ahmak Nedir? Tdk'ya Göre Ahmakça Ve Ahmaklaşma Kelimesinin Anlamı Nedir?

Ahmak kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda açıklanmıştır. Ahmak genel itibari ile aklını gerektiği gibi kullanmayan kişiler için kullanılmaktadır.



Ahmak Nedir?



Kelime köken itibari ile Arapçadan dilimize geçmiş olan ahmak kelimesi toplumumuzda kullanılan bir kelimedir. Bazı kişiler tarafından kötü bir anlam olarak ifade edilse de anlamını Türk Dil Kurumu sözlüklerinden bulmak mümkündür. Ahmak kelimesi cümle içerisinde sıfat olarak kullanılmaktadır. TDK'ya göre ahmak kelimesi anlamı şöyledir:



Ahmak: Aklını gerektiği gibi kullanmayan, bön, budala, aptal.



Aynı zamanda ahmak kelimesinin eş anlamlı kelimeleri bön, budala ve aptal kelimeleridir. Bu kelimeler ahmak kelimesi ile aynı anlam taşımaktadır.



TDK'ya Göre Ahmakça ve Ahmaklaşma Kelimelerinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu sözlüklerinde akmak kelimesinden türeyen ahmakça ve ahmaklaşma kelimelerinin hangi manaya geldikleri açıklanmaktadır.



Ahmakça: Cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır ise biraz akmak anlamına gelir. Zarf olarak kullanılır ise ahmağa yakışır bir biçimde, aptalca anlamına gelir.



Ahmaklaşma: İsim olarak kullanılır. Aptallaşma anlamına gelmektedir. Örneğin bir kişinin ahmaklaşması ile ilgili cümle kurulduğunda, aptallaşma kelimesi yerine aynı anlama gelen ahmaklaşma kelimesi de kullanılabilir.