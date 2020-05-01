Ahraz Ne Demek? Tdk'ya Göre Ahrazlık Kelimesinin Anlamı Nedir?

Ahraz kelimesi Türkçe kökenli bir kelime değildir. Arapça kökenli bir kelime olan ahraz kelimesi anlamı dilsiz manasına gelmektedir.



Ahraz Ne Demek?



Bazı kelimeler çok sık kullanılmasa dahi anlamlarını Türk Dil Kurumunda bulmak mümkündür. Ahraz kelimesi de günlük hayatta fazla kullanılmaz. Bu sebeple anlamı genel olarak bilinmemektedir. Ahraz kelimesi halk arasında sağır ve dilsiz manasını taşımaktadır. Ahraz kelimesi dilimizde sıfat olarak kullanılmaktadır.



Özellikle Anadolu'da yaygın olarak kullanılan ahraz olma durumu dilsiz ve hem dilsiz hem de sağır olma durumuna verilen addır. Genel olarak dilsizler için kullanılan bir kelimedir. Yöresel olarak da dilimize yerleşmiştir.



TDK'ya Göre Ahrazlık Kelimesinin Anlamı Nedir?



Ahraz kelimesinden türemiş olan ahrazlık kelimesi de Genel olarak Anadolu kültüründe kullanılan bir kelimedir. Daha çok eski dönemlerde kullanılmış ve dilimize Arapçadan girmiş olan ahrazlık kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde belirtilmiştir. Ahrazlık kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde ahraz olma durumu olarak açıklanmıştır. Böylece ahraz olan, dilsiz olan ve sağır dilsiz olan kişiler için ahrazlık kelimeleri kullanılmaktadır. Ahrazlık bir çeşit hastalık olmamak ile birlikte işitme problemleri, duyabilme eşiğine bağlı olarak değişim göstermektedir.