Akdeniz İklimi Nedir, Nerelerde Görülür? Akdeniz İkliminin Özellikleri Nelerdir?

Akdeniz iklimi ülkemizde görülen iklim tiplerinden biridir. Sadece ülkemizde değil Dünya ülkelerinin bazılarında da görülür.



Akdeniz İklimi Nedir?



Yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçtiği, kışları ise ılık ve yağışlı geçtiği iklim tipine Akdeniz iklimi denilmektedir. Yaz sıcaklıkları güneş ışınlarının düşme açısına bağlı olarak değişmektedir. Akdeniz ikliminde yaz aylarında ki kuraklık ise alçalıcı hava hareketlerine bağlıdır. Genel olarak 30 derece ve 40 derece boylamları açısında ki iklime Akdeniz iklimi denilmektedir.



Akdeniz İklimi Nerelerde Görülür?



Akdeniz iklimi adından da anlaşılacağı üzere Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde gözlemlenmektedir. Ayrıca Avustralya'nın güney batısı, Güney Afrika bölgesinde ve Güney Amerika bölgesinde görülür. Kuzey Amerika'da ise Kaliforniya eyaletinde görülen bir iklim türüdür. Güney Amerika'da yalnızca Şili ülkesinde Akdeniz iklimine rastlanır. Ayrıca ülkemizde de Akdeniz iklimine rastlanmaktadır. Antalya, Mersin, Muğla, Adana, Hatay gibi illerde Akdeniz iklimine rastlanır. Kıyı Ege bölgesinde de Akdeniz iklimi gözlemlenir.



Akdeniz İkliminin Özellikleri Nelerdir?



- Yaz mevsimleri aşırı sıcak ve kurak geçer.

- Akdeniz ikliminde yıllık ortalama sıcaklık ise 15 ila 20 derece arasında değişir.

- Kış mevsimi ılık sıcaklıkta geçer ve bol yağış alır.

- Özellikle kış mevsiminde cephesel yağışlara sıkça rastlanılır.

- Yıllık ortalama yağış miktarı ise 600 m ila 1000 m arasında değişkenlik gösterir.

- Yağış rejimi ise Akdeniz ikliminde düzensizdir.

- Akdeniz kıyılarında Akdeniz iklimi dar, Ege kıyılarının alanlarında ise geniş gözlemlenir.

- Özellikle Temmuz ayı Akdeniz ikliminin en sıcak olduğu aydır. Bu ayda 30 dereceyi aşan sıcaklıklar gözlemlenir.

- Yaz mevsiminde güneyden gelen çöl ikliminin etkisi altına girer ve bundan dolayı Akdeniz iklimi olan bölgelerde bu mevsimde yağış gözlemlenmez.

- Kış aylarında toprak aşırı ısınma neticesinde donar. Buda kış mevsiminde toprak donmasına yol açar.

- Kış aylarında yaşanan toprak donması olayı tarımsal ürünlere büyük ölçüde zarar verir.

- Kış aylarında ortalama sıcaklık ise 10 derecedir.

- Özellikle Kasım ve Nisan aylarında bu iklimde aşırı cephesel yağışlara rastlanır.