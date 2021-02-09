Akredite Ne Demek? (Tdk) Akredite Etmek, Akredite Edilmek Ve Akredite Olmak Ne Demek?

Akredite Fransızca kökten gelen bir sözcüktür. Kurum, kuruluş işletme ve şirketler tarafından daha çok kullanılan bir ifadedir. Akreditenin anlama bir tür denetleme mekanizmasıdır. Bu denetleme işi üçüncü eller tarafından yapılmaktadır.



Akredite Ne Anlama Geliyor?



Denetleme olarak akredite ne demek ya da hangi anlamı kazandığına bakacak olursak, kurumların üçüncü bir elden belirlenmiş ulusal, uluslararası ya da genel kabul görmüş teknik ölçütlere göre yapılan işlemler bütünüdür.



Akredite Olmak ya da Akredite Edilmek



Bu konuyu örneklendirecek olursak pasaport almak istiyorsunuz ancak konsolosluk ile irtibat kuracak ve işlemleri takip edecek zamanınız yok. İşte tam da burada üçüncü bir el yani bir acente devreye girerek bütün işlemlerinizi akredite ediyor. Yani İşlemleri teknik aşamasına göre denetliyor, takip ediyor, yürütüyor anlamına gelmektedir.