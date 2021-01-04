Akşın İsminin Anlamı Nedir? Akşın Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Akşın isminin kökenleri Arapça ve Farsçaya dayanmaktadır. Son derece nadir kullanılan bir isim olması sebebi ile ülkemizde sadece 81 kişi bu ismi taşımaktadır. Diğer bir yandan son 1 yıl içerisinde bebekleri için bu ismi uygun bulan ve bu sebeple bebeklerine bu ismi veren ailelerin sayısı ise 48 kişi olmaktadır. Kısacası Akşın ismi hem nadir bulunan hem de yakın bir süre içerisinde popüler olabilecek isimlerden birisi olmaktadır.



Akşın İsminin Anlamı Nedir?



Akşın isminin anlamı Türk Dil Kurumunun sözlüğünde yer alan anlamı az beyaz olan veya beyazımsı olmaktadır. Diğer bir yandan bu isim albinonun da karşılığı olmaktadır. Albinoun açıklaması ise doğuştan derisi ve kılları beyaz olan kimse veya hayvan olmaktadır. Akşın isminin bir diğer anlamı ise aslaner olmaktadır.



Akşın İsmi Kuran-ı Kerimde Geçiyor mu?



Ülkemizde son yıllarda kullanılmaya başlayan akşın ismi ne yazık ki Kuran-ı Kerimde yer almamaktadır. Diğer bir yandan manalarında herhangi bir olumsuzluk da bulunmadığı için caiz olmayan isimlerden birisi olmaktadır.