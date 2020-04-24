Aktüel Nedir? Tdk'ya Göre Aktüelleşme Ve Aktüelleştirme Kelimesinin Anlamı Nedir?

Aktüel kelimesi Fransızca bir kelimedir. Fakat bizim dilimizde de sıklıkla kullanılır. Dilimize Fransızcadan geçmiştir. Dilimizde kullanılan bir kelime olsa da anlamı çoğu kişi tarafından bilinmemektedir. TDK sözlüklerinde aktüel kelimesinin anlamı güncel, edimsel olarak açıklanmaktadır.



Aktüel Nedir?



Aktüel kelimesi dilimize Fransızca dilinden geçmiş bir kelimedir. Çoğu yerde aktüel kelimesi ''aktuel'' olarak yazılmaktadır. Bu bir yazım yanlışıdır. Kelimenin doğrusu ''aktüel'' olarak yazılmalıdır. Aktüel kelimesinin anlamı ve doğru yazılışı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulmak mümkündür. Kelimenin TDK'ya göre anlamı güncel ve edimsel olarak açıklanmaktadır. Aktüel kelimesinin kullanışı ile ilgili örnek bir cümle aşağıda verilmiştir.



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Aktüel kelimesi aynı zamanda güncel kelimesi ile eş anlamlı kelimelerdir. Aktüel Fransızca bir kelimedir. Türkçesi güncel olarak açıklanmıştır. Bu iki kelime aynı anlam barındırdıkları için cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler.



TDK'ya Göre Aktüelleşme ve Aktüelleştirme Kelimesinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu sözlüklerine bakıldığında aktüelleşme ve aktüelleştirme kelimelerinin anlamları bulunmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre aktüelleşme kelimesi güncelleşme olarak açıklanmaktadır. Aktüelleştirme kelimesi ise güncelleştirmek anlamına geldiği açıklanmıştır.