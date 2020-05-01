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    HaberlerEğitim Haberleri Ala Ne Demek? Tdk'ya Göre Ala Kelimesinin Anlamı Nedir?
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    01.05.2020 - 21:23 |

    Ala Ne Demek? Tdk'ya Göre Ala Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Ala sözcüğü, günlük hayatta sıklıkla kullanılsa da yazıda yanlış kullanımdan dolayı anlam kaymalarına yol açabiliyor. Arapça kelime olan “âlâ” ile Türkçe olan “ala” bazen birbirine karıştırılabiliyor. Bu nedenle bu kelimenin doğru yazılışını ve anlamını iyi öğrenip, doğru söyleyebilir ve yazabilirsiniz. Ala kelimesinin ne demek olduğunu ve ne anlama geldiğini sizler için derledik.

    Ala Ne Demek? Tdk'ya Göre Ala Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Üzerinde inceltme işareti (şapka) olan“âlâ” Arapça kökenli bir kelimedir. Dilimize de Arapçadan geçmiştir. İyi, güzel anlamına gelir. Şapkasız olan “ala” kelimesi de Türkçe kökenlidir. Karışık anlamına geliyor.

    Ala Ne Demek?

    Türkçede inceltme işaretinin kaldırılıp, kaldırılmadığı tartışmaları sürerken bundan etkilenen kelimeler oluyor. Bu kelimelerden biri de ala kelimesidir. Üzerinde inceltme işareti (şapka^) olduğu zaman başka anlama, inceltme işareti olmadığı zaman başka anlama geliyor. Hangi anlama geldiğini anlamak için cümle içinde nasıl kullanıldığına bakmanız gerekiyor.

    Türkçe olan ala sözcüğünün birden fazla anlamı bulunuyor. Birinci anlamı “birden fazla rengi bünyesinde barındıran, karışık ve çok renkli, alaca” demektir. İkinci anlamı “ açık kestane renginde olan, ela” bir göz rengini ifade ediyor. Üçüncü anlamı ise “kekliğin boynundaki siyah halkaya verilen isim” olarak kabul ediliyor.

    Arapça olan âlâ kelimesi dilimize “pek iyi, iyi, güzel” anlamlarında kullanılıyor.

    TDK'ya Göre Ala Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Türk Dil Kurumu sözlüğünde kelimenin hem Türkçe hem de Arapça kökenli olarak anlamlarına yer verilmiş,

    Türkçe olan ala kelimesinin dört farklı anlamı bulunuyor. Bunlar; Karışık renkli, çok renkli, alaca; Açık kestane renginde olan, ela; Kekliğin boynundaki siyah halka ve alabalık anlamlarıdır.

    Arapça olan âlâ kelimesinin sözlük anlamı ise; “İyi, pekiyi, daniska” olarak kabul ediliyor.

    Kısıtlamayı, sokakta dansla ihlal ettilerAntalya'da bir grup genç, 3 günlük sokak kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da sokağa çıkıp dans etti. Yine aynı bölgede başka bir kişi de saat 05.44'de sokakta tek başına dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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