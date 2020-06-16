Albert Einstein Kimdir? Kısaca Hayatı, Buluşları Ve Sözleri

E=mc2 formülünü bulan, tüm dünyada bu formülle tanınan Albert Einstein, Nobel Fizik Ödülünün sahibidir. İzafiyet teorisiyle dünya çapında tanınan Albert, fizikçi kimliği dışında, politik görüşleri ve dini yorumlarıyla da merak edilenler arasında bulunur.



Albert Einstein Kimdir?



Albert Einstein, genel ve özel görelilik teorilerini ilk olarak geliştiren Alman fizikçi, bilim insanıdır. Fotoelektrik etki çalışmasıyla 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü kazanmıştır. 1879 yılında doğan Einstein, 1931 yılına değin Almanya'da yaşamıştır. Nazi Partisinin kendisini hedef göstermesinden sonra, Almanya'yı terk etmiş, Alman vatandaşlığından kendi isteği doğrultusunda çıkmıştır. İki evlilik yapan Albert Einstein, ilk eşinden 3 çocuk sahibi olmuştur. Hayatını düşünmeye, sorgulamaya ve bilime adayan Einstein 76 yaşındayken New Jersey Amerika'da yaşama gözlerini kapatmıştır.



Albert Einstein Hayatı



1879 yılında Almanya'da doğdu. Henüz 1 yaşındayken Münih’e ailesiyle birlikte taşındı. Konuşma konusunda, kardeşlerinden ve yaşıtlarından geride kaldı. 9 yaşına kadar konuşma güçlüğü çeken dahi bilim insanını, ailesi endişe duyduğundan doktora götürmüşlerdir. Babasının 5 yaşındayken kendisine verdiği pusulayla bilime merakı başlamış, sonraki yıllarda devam etmiştir. 9 yaşında başladığı okulda, bazı derslerde geride kalırken, bazılarında başarılı olmuştur. Başarılı olduğu dersler arasında Matematik yer almıştır.



12 yaşında, amcasının verdiği cebir kitabını hatim etmesiyle ilerleyen dönemlerde yakalayacağı başarıların sinyalini verdi. Ailesinin ekonomik durumunun kötüye gitmesi, Albert'in İtalya'ya taşınmasına neden oldu. 1896 yılında vatandaşlıktan çıkan Einstein, 1901 yılına kadar vatansız kalmıştır. Üniversite hayatında felsefe konularına ilgi duyan Einstein, aynı zamanda bilimsel konuları dikkate almaya başladı. Ancak üniversitedeki profesörlerle yeteri kadar iyi olmayan bir ilişkisi vardı.



1905 yılından sonrayı hayatı daha iyiye doğru giden Einstein çeşitli üniversitelerde bilim insanı unvanıyla dersler vermeye başladı. Sonrasındaki yıllarda çalışmalarını sürdürdü ve 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü aldı. 1976 yılında yaşamını kaybetti.



Albert Einstein Buluşları



- Kütle Enerjisi Denkliğini ortaya çıkarttı.



- İzafiyet teorisi. (Genel görelilik.)



- İzafiyet Teorisi (Özel)



- Kuantum Fiziği ve Belirsizlik



- Fotoelektrik Etkisi



Albert Einstein Sözleri



Einstein'ın tarihe damga vurduğu söylenen birçok sözü vardır. Bunlardan en önemlisi şu sözlerdir.



'Kader, otoriteyi aşağıladığım için beni otorite yaparak cezalandırdı.'



'İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz.'