Alihan İsminin Anlamı Nedir? Alihan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Alihan ismi, bir erkek ismi olarak istatistiklerde kendisine her daim ilk sıralarda yer bulmayı başarmış durumda olan bir isimdir. Alihan ismine sahip olan erkeklerin genel olarak çok atak insanlardır. Olayların gidişatı yönünde karar alarak yatıştırabilme yeteneğine sahiptirler.



Alihan Ne Demek?



Alihan isminin birden çok anlamının varlığı söz konusu durumdadır. Arapça kökenli bir isim olan Alihan isminin ilk anlamı yüce olmaktadır. Aynı zamanda Alihan ulu hükümdar anlamını da taşımaktadır. Alihan isminin en fazla kullanılan erkek isimlerinden biri olmasının ilk sebeplerinden biri de taşıdığı anlamları olmaktadır.



Alihan İsmi Kuran’da Geçiyor mu?



Pek çok anne ve babanın evlatlarına bir ömür boyu taşıyacakları ismi seçmelerinde en fazla etkili olan faktörlerden biride ismin Kuran’da geçip geçmemesi olmaktadır. Bu anlamda çoğu anne baba çocuklarına isim vermeden önce o ismin Kuran’da geçip geçmediği konusunu araştırmaktadır.



Alihan isminin Kuran’da geçip geçmediği konusu da en fazla merak edilip araştırılan isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Ancak, Alihan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçen bir isim olmamakla birlikte bu durum ismin çocuğa verilemeyeceği anlamına gelmemektedir.