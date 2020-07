Altın Nedir, Nerelerde Kullanılır? Altının Özellikleri Nelerdir?

İşlenmesi en kolay metallerden biri olan altın yıllar boyunca her zaman en kıymetli metal olarak bilinir. Özellikleri ile her zaman insanları etkilemeyi başarmıştır. Yıllar sonra bile kararmaz ve paslanmaz.



Altın nedir?



Altın doğada serbest olarak bulunan ve kolay işlenebilen parlak ve sarı renkte olan bir elementtir. Dünya üzerinde en kıymetli metal altındır. Özellikle parlak sarı görünümü ile vazgeçilemez metaller arasında yer almaktadır.



Yıllardır farklı şekillerde kullanılan altın günümüzde çoğunlukla yatırım amaçlı olarak kullanılır. Ayrıca günlük yaşamda da her alanda kullanılmaktadır.



Altın Nerelerde Kullanılır?



Yüzyıllardan beri altın direkt para olarak kullanılmıştır. Bu durumda uzun yıllar boyunca sürmüştür. Son yıllarda paranın değerini yükseltmek için kullanılan altın gündelik hayatta para olarak kullanılmamaktadır. Altın artık para ile alınıp satılır hale gelmiştir. Altının kullanım alanları şu şekildedir:



- Altının kullanım alanlardan birisi de yatırım amaçlı kullanılmasıdır. Özellikle yatırımda en güvenilir araç olarak görülmektedir. Diğer yatırım araçları ile kıyaslandığında daha az risk barındırdığı için çok tercih edilmektedir.



- Altının bir diğer kullanım alanı takıların ve mücevherlerin yapımında kullanılmasıdır. Evliliklerde veya çeşitli eğlence yerlerinde en çok tercih edilen takılardan birisi de altındır. Altın çeşitlerinden en çok bilezikler tercih edilir.



- Altın ilaç sektöründe de kullanılan bir metaldir. Elektron mikroskoplarda kullanıldığı bilinir.



- Dünya üzerinde bulunan bazı ülkelerde altın yiyeceklerin üzerini süslemek amacıyla da kullanılmaktadır.



- Altın endüstri alanında da kullanılmaktadır. CD üretimde paslanmayı engellemek için kullanılır. Bunun dışında uçakların kokpit camlarında buzlanmayı engellemek için de kullanılmaktadır. Bazı uydu ve fotoğrafçılık alanında da koruyucu olması sebebiyle kullanılabilir.



Altının Özellikleri Nelerdir?



Altının birçok farklı özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikleri sayesinde de kullanım alanları oldukça geniştir. Altının özellikleri şunlardır:



- Kimyasal sembolü ''Au'', atom numarası 79, atom ağırlığı 197, yoğunluğu 19,3 gr/cm3'tür.

- Altının erime noktası 1064 derece iken kaynama noktası ise 2856 derecedir.

- Kristal yapısı yüzey merkezli ve kübiktir.

- Periyodik tabloda 11, grupta ve 6, periyotta bulunan D blok elementlerinden birisidir.

- Saf hali parlak, yumuşak ve sarı renklidir.

- Kolay işlenebilir. Ağır metaldir.

- Altın kolay bir şekilde dövülür, kabartılır, oyulur ve dökülebilir.

- Elektriği ileten 3. en yüksek metaldir.

- Asitlere karşı dayanıklıdır.

- Paslanmaz, kararmaz ve matlaşmaz.