Amaç Sonuç Nedir? Cümle örnekleri ile amaç sonuç ilişkisi ve konu anlatımı

Hayatta yapılan her durum bir amaç üzerinden ele alınır ve bu durum sonuca götürür. Yani bu bir bağlantıdır ve bağlantılar ile beraber amaç üzerinden belli bir zaman içerisinde sonuç ortaya çıkar. Özellikle cümle içerisinde dil bilgisi açısından amaç-sonuç bir arada kullanılabilmektedir. Bu da öğrenciler için karşılarına çıkacak soru üzerinden oldukça önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

Amaç Sonuç Nedir?

Öne çıkan eylemin hangi amaç içerisinde gerçekleştiğine bağlı olarak, bu durumu belirten cümlelere amaç-sonuç denmektedir. Bir cümle içerisinde hem amaç hem de sonuç yer alır. Bu durum genel olarak belli başlı bazı edatlar üzerinden birleşerek değerlendirilmektedir. Özel olarak kurulmuş ve amaç-sonuç şeklinde hazırlanmış cümleleri bulmak çok zor değildir. Yükleme sorulacak olan, ‘hangi amaçla’ sorusuna cevap vermek yeterlidir. Böylece öğrenciler karşısına çıkacak olan amaç sonuç sorusu üzerinden doğru şıkkı bulabilir.

Amaç-sonuç doğrultusunda kurulmuş cümleler genel olarak, ‘için, diye, üzere’ edatları ele alınmak suretiyle oluşturulmaktadır. Bu edatlardan yararlanılır ve cümleler bir bütün haline getirilir. Amaç-sonuç ilişkisi üzerinden hazırlanmış olan cümleler aynı zamanda gündelik yaşantıda yaygın şekilde kullanılmaktadır. Ortaya çıkan eylem ile beraber nasıl bir sonuca ulaşılacağına dair etki, tek bir cümle üzerinden sağlanmaktadır.

Cümle Örnekleri ile Amaç Sonuç İlişkisi ve Konu Anlatımı

Özellikle öğrenciler açısından amaç sonuç ilişkisini öğrenmek çok önemlidir. Dil bilgisi açısından birçok farkı sınavda karşılaşılan bu kural, amaç-sonuç ilişkisi eşliğinde tek bir cümle üzerinden ele alınmaktadır. Bu konuyu daha iyi anlayabilmek adına cümle örnekleri ile amaç ile sonuç ilişkisini değerlendirmek mümkün.

‘’Sınavı kazanmak için büyük bir çaba gösterdi.’’

Bu cümlede, ‘hangi amaçla’ sorusu yüklem üzerinden yöneltildiği zaman, ‘sınavı kazanmak için’ cevabı ile karşılaşılmaktadır. Bu doğrultuda yüklemin yapılış amacını anlattığından dolayı amaç-sonuç ilişkisi altında hazırlamış cümle olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda böyle birçok farklı örnek ile amaç sonuç ilişkisini gösteren dil bilgisi kuralını anlatmak mümkün.

‘’Duyduklarını anlatmak üzere karakola gitti.’’

‘’Onu çok seveyim diye yapmadığını bırakmadı.’’

‘’Adam, patronuna şirin görünmek için iki yüzlü davranış sergiliyor.’’

‘’İyi bir insan olarak yaşamanı sürdürsün diye, ona bol bol nasihat veriyordu.’’

Bu şekilde daha birçok farklı örnek vermek mümkündür. Burada önemli olan yüklem üzerinden, ‘hangi amaçla’ sorusunu cümleye yöneltmektir. Böylece edat üzerinden bir araya getirilmiş cümle ile beraber amaç-sonuç ilişkisi açık şekilde ortaya çıkarılmaktadır. Bu cümleleri kolayca bulmak mümkündür. Özellikle öğrenciler açısından birkaç farklı örnek eşliğinde çalışmak suretiyle konu çok daha etkin şekilde anlaşılabilir.