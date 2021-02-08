Amper Hesaplama Nasıl Yapılır? Amper Hesaplama Formülü Nedir?

Amper hesaplarken kullanılan temel bir formül bulunmaktadır. Bu formül ile hesaplamak basit olsa da başka yöntemler de vardır. Teknolojiden yararlanarak bu formüllere ihtiyaç duyulmadan da hesaplanabilir. Pek çok alet de bunun dışında bu değerleri hesaplar. Her bir ayrı yöntem de gerçeği yansıtır. Tam olarak doğru sonuçları verir.

Amper Hesaplama Nasıl Yapılır?

Amper hesaplama için akımın olduğu devrede volt ve watt değerleri bilinmelidir. Bir devrede genel olarak güç kaynağı üzerinde bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler volt ve watt değerlerini de içerebilir. Bu değerlerin tespit edilmesinin ardından da amper hesaplanabilir.

Bunun için bazı siteler vardır. Bu internet sitelerinden gerekli bilgiler girilerek amper değeri hesaplanabilir. Tabi ki de bu internet siteleri basit formüller kullanır. Bu formülleri kullanarak herkes kendisi de amper değerini hesaplayabilir.

Amper Hesaplama Formülü Nedir?

Volt değerleri ve watt değerlerinin tespiti arından amper değeri hesaplanabilir. Bunun formülü de watt değerini volt değerine bölmektir. Yani watt / volt = amper değeri şeklinde sembolize edilebilir. Akımın sembolü I'dır. Watt'ın sembolü w ve voltun sembolü de V'dir. Bu semboller genelde güç kaynakları üzerinde yer alır. Buradan gerekli hesaplamalar yapılır. Örneğin bir elektrik devresinin watt değeri 2400 olabilir. Volt değeri ise 12 olabilir. Bu durumda volt ve watt değerleri tespit edildiğinden dolayı amper değeri de hesaplanabilir. Formül kullanılan tek yapılması gereken basit bir bölme işlemidir. 2400 / 12 = 200 olarak amper değeri ortaya çıkar.