Anasayfa Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Ana Sayfa Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Türkçede ''ana'' kelimesi ile başlayan birçok tamlama vardır. Ana vatan, ana sütü ve ana yurt kelimeleri bu tamlamalara örnek olarak gösterilebilir.



TDK'ya Göre Anasayfa Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Ana Sayfa



Anasayfa - Yanlış

Ana Sahife - Yanlış

Anasahife - Yanlış



Dilimizde birleşik kelimelerin bitişik yazılması gerekir. Ana sayfa birleşik bir kelime değil tamlama olduğu için bitişik yazılması doğru değildir.



Ana Sayfa ile İlgili Örnek Cümleler



1-Ana sayfaya tıklayıp ilk sıradaki siteye girer misin? (Doğru)

2- Yaptığın paylaşımları ana sayfamda göremiyorum. (Doğru)

3- Paylaştığım yazıları beğenmiyorsan anasayfamdan çıkabilirsin. (Yanlış)