25.01.2021 - 15:15 |
Anasayfa Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Ana Sayfa Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Kökeni binlerce yıl öncesine dayanan sayfa kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Kelimenin orijinal hali sahifedir. Ana sayfa ise genellikle internet tarayıcıları için kullanılan bir tamlamadır. Günümüzde daha çok profil sözcüğü ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Anasayfa TDK ve diğer kaynaklara göre nasıl yazılır? Sizin için ayrıntılı olarak örnek cümlelerle derledik.
Türkçede ''ana'' kelimesi ile başlayan birçok tamlama vardır. Ana vatan, ana sütü ve ana yurt kelimeleri bu tamlamalara örnek olarak gösterilebilir.
TDK'ya Göre Anasayfa Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Ana Sayfa
Anasayfa - Yanlış
Ana Sahife - Yanlış
Anasahife - Yanlış
Dilimizde birleşik kelimelerin bitişik yazılması gerekir. Ana sayfa birleşik bir kelime değil tamlama olduğu için bitişik yazılması doğru değildir.
Ana Sayfa ile İlgili Örnek Cümleler
1-Ana sayfaya tıklayıp ilk sıradaki siteye girer misin? (Doğru)
2- Yaptığın paylaşımları ana sayfamda göremiyorum. (Doğru)
3- Paylaştığım yazıları beğenmiyorsan anasayfamdan çıkabilirsin. (Yanlış)