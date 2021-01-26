Aperatif Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Aperatif Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Doğru konuşabilmek için öncelikle doğru yazmak ve kelimelerin doğrusunu bilmek gerekir. Özellikle iletişime dayalı bir mesleğe sahip olan kişiler mutlaka sözcükleri doğru biçimde kullanmalıdır.



Aperatif Nasıl Yazılır?



Kelimenin aslında kullanım şekli ve doğrusu aperitif sözcüğü olsa da çoğu insan tarafından aperatif olarak kullanılır. Kelimenin sıklıkla karıştırılan yanlışları ise aparatif, aparativ ve aperativ kelimeleridir.



TDK'ya Göre Aperatif Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Çoğu kişinin bildiği aperatif TDK kurallarına göre aslında aperitif olarak yazılır ve söylenir. Kelimenin doğrusu aperitif şeklindedir. Türk Dil Kurumu sözlüğü kelimelerin yazım ve imlası konusunda en doğru kaynaktır ve bir sözcüğün doğru yazılışını ele alırken mutlaka TDK kurallarına göre olanını esas almak gerekir.