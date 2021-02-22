Aritmetik Ortalama Nedir, Nasıl Bulunur? Kısaca Aritmetik Ortalama Nasıl Hesaplanır?

Aritmetik ortalama ilkokulda temel dört işlemin uygulaması öğrenildikten sonra oldukça kolay bir şekilde nasıl yapıldığı öğrenilen bir matematiksel terimdir. Günlük hayatta özellikle öğrenciler kendi notlarının ortalamasını aritmetik ortalama ile hesaplayabilirler. Yaş ortalaması, boy ortalaması, gelir ortalaması, gider ortalaması gibi birçok ortalama aritmetik ortalama hesabı ile hesaplanır.

Aritmetik Ortalama Nedir?

En kısa tanımı ile bir sayı dizisi içinde bulunan tüm elemanların toplamının, eleman sayısına bölünmesiyle elde edilen sayıya denilmektedir.

Aritmetik Ortalama Nasıl Bulunur?

Aritmetik ortalama hesaplanabilmesi için en az iki sayıya sahip olunmalıdır. Birkaç sayının toplanmasının ardından, elde edilen bu toplamın, kaç adet sayı bulunuyor ise o sayıya bölünmesiyle aritmetik ortalama hesaplanmış olur.

Örneğin; 1’den 10’a kadar olan sayıların aritmetik ortalaması hesaplanması için 1’den 10’a kadar olan sayılar toplanır. 1’den 10’a kadar olan sayıların toplamı 55’tir. Şimdi ise 55’i; 1’den 10’a kadar olan 10 sayıya bölünmesiyle aritmetik ortalama bulunur. 55 toplamı 10’a bölünür ve aritmetik ortalama 5,5 olarak bulunur.

Kısaca Aritmetik Ortalama Nasıl Hesaplanır?

Bir adet örnek ile aritmetik ortalama hesabını kısaca anlatalım. Örnek olarak “12, 20, 14, 10” yaşlarında olan 4 adet kişinin yaşlarının aritmetik ortalamasını hesaplayalım. Tüm yaşlar toplanır ve 46 bulunur. Elde edilen toplam 4 kişi olduğundan, 4 kişinin yaşını hesapladığımızdan 4’e bölünür. Sonuç olarak aritmetik ortalama 46/4 işleminin ardından 11,5 olarak bulunur.