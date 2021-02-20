Arman İsminin Anlamı Nedir? Arman Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Arman isminde olduğu gibi birçok ismin anlamı bireyin ileride ki karakteri için oldukça önemli olmaktadır. Arman ismine sahip bireylerin oldukça zeki ve insan ilişkilerinin iyi olduğu bilinmektedir.



Arman Ne Demek?



Türkiye de oldukça az kişi tarafından taşınan bu isim oldukça derin anlamlarda kullanılmaktadır. Çoğunluklar bu ismin sahipleri erkek bireyler olmaktadırlar. İsmin Türkçe anlamı hasret ile yanmak aşırı çok özlemek şekillinde yorumlanmaktadır. Ayrıca fars kökenli bir isim olan arman isimi için kaynaklarda harman yeri veya armağan kelimesinden köken alarak hediye anlamları da bulunmaktadır. Bu ismi taşıyan bireylerin isim renkleri ise mavi olmaktadır. Bireyler oldukça arkadaş canlısı ve başarılı olmaları muhtemeldir.



Arman İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Birçok isim kuranı kerimde geçebileceği gibi birçok ismin de Kur’an’ı Kerimde geçmesi çok zordur. Armağan kelimesi de Farsçadan köken alan bir isim olduğu için kuranı kerimde geçmemektedir. İsmin fars kaynaklarında ve fars edebiyatında önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Arman ismi bugün pek çok kişi tarafından taşınmaktadır.