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    23.04.2020 - 17:51 |

    Arzetmek Nasıl Yazılır? Arz Etmek Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Arzetmek Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Yazımı konusunda en çok merak edilen sözcükler arasında arz etmek geliyor. Pek çok kişi bu kelimenin doğru ve yanlış yazımı konusunda araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, arzetmek nasıl yazılır? Arz etmek TDK yazımı ayrı mı, bitişik mi? Arzetmek kelimesinin doğru yazılışı hakkında bilinmesi gerekenler.

    Arzetmek Nasıl Yazılır? Arz Etmek Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Arzetmek Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında bu kelimenin doğru yazılışı ‘arz etmek’ şeklinde tabir edilmektedir. Her gün pek çok kişinin internet üzerinden araştırdığı bu Kelimenin doğru yazılışı ‘arz etmek’ şeklinde öne çıkarken, yanlış yazımı ise ‘arzetmek’ biçiminde görünür.

    Arz Etmek TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    Bu kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazımı ‘arz etmek’ olarak gerçekleşir. Bu şekilde tek başına ya da cümle içerisinde amaca göre anlamı bağlamında kullanmak mümkün.

    Arz Etmek Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Arz etmek kelimesi için cümle içerisinde kullanılacak farklı örnekler vermek mümkün.

    ‘’Gereğinin yapılmasını arz ederim.’’

    Bu örnek üzerinden doğru yazılışı ile beraber değerlendirebilirsiniz.

    Arz Etmek Nedir?

    Arz etmek kelimesi farklı anlamlar üzerinden ele alınır.

    - Sunmak,
    - Yüksek bir makam için saygı ile bildirmek

     

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