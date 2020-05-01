Asi Ne Demek? Tdk'da Asileşmek, Asi Olmak Ve Asilik Etmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?

TDK üzerinden bakıldığı zaman asi kelimesi, ‘Yasa ve kurallara, buyruklara karşı gelen, başkaldıran’ biçiminde ifade edilmektedir. Aynı zamanda İsyan ile eşit anlama gelecek dik başlı şekilde de asi kelimesini anlatmak mümkün.



Asi Ne Demek?



Herhangi bir durum ya da olgu ile beraber Yasa ve kurallara karşı dik başlı davranış gösteren bireyler olarak anlatılabilir. Hiçbir kurala uyum sağlamayan, onları kabul etmeyen kişiler olarak da söylenebilmektedir. Bu durum yasalar ile beraber ayrıca gündelik yaşam içerisindeki herhangi bir durum adına da söylenebilir. Örneğin anne ve babasının dediklerini dinlemeyen ya da büyüklerinin söz geçiremediği farklı kişiler olarak da anlatmak mümkün.



‘’O çok asi biriydi kimseyi dinlemez.’’



TDK'da Asileşmek, Asi Olmak Ve Asilik Etmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?



TDK üzerinden ayrıca asileşmek kelimesinin anlamı olarak, ‘emirlere karşı gelmek, yasa ve kurallara uymamak, dikbaşlılık göstermek’’ ifadesi üzerinden anlatılabilir.



Asi olmak ise, ‘Asi bir kişilik göstermek ve bu davranış içerisinde bulunmak,’ anlamına sahiptir. Asi kelimesinden türemiş olarak aynı zamanda asilik, ‘Başkaldırıcılık ya da asi gibi davranmak’ anlamları üzerinde kullanılabilir. Türkçede yaygın olarak kullanılan ve pek çok konu üzerinden değerlendirilen bir kelimedir.