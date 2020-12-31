Asım İsminin Anlamı Nedir? Asım Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kökeni Arapça olan Asım adı erkek çocukları için kullanılır. Oldukça köklü bir geçmişe sahip olması ile beraber hem isim hem de sözlük anlamı olarak ele alınır. Aynı zamanda tek başına da başka isimler üzerinden de değerlendirmek mümkün.



Asım Ne Demek?



Asım ismi birçok farklı anlama sahip olarak öne çıkıyor.



- Yasak ve yanına yaklaşılamayan

- Günahtan ve haramdan çekinen

- Asım Umeyr (749) İslam komutanlarından biri. Maveraünnehir fethine katılan ve yiğitliği ile ün salmış bir kişi.

- İffetli ve ismetli



Bu şekilde Asım isminin anlamı ile görüldüğü gibi birçok farklı manaya sahip olduğunu söylemek mümkün. Hem tarihi açıdan hem de anlamı ile beraber ön plana çıkan güzel isimler içerisinde yer alıyor. Minik yavrunuz adına listeye ekleyebileceğiniz ve kullanabileceğiniz özel isimlerden biridir.



Asım İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Özellikle en merak edilen konulardan biri olarak Asım isminin Kur'an'da yer alıp almadığıdır. Asım adı Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Özellikle İslamiyet tarihi açısından önemli bir yere sahiptir ve Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde geçer. Erkek çocukları için Türkçede çok eski zamanlardan beri kullanılan isimler arasında geliyor.