Atm Ne Demek, Ne İşe Yarar? İngilizce Atm Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Artık yaygın olarak kullanılan ATM, hemen hemen her yerde karşımıza çıkmaktadır. Hatta birçoğumuz her gün bu elektronik aracı kullanmaktadır.



ATM Ne Demek?



ATM, bankamatik olarak da bilinmektedir. ATM terimi, Automatic Teller Machine sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük İngilizce bir terimi olup dilimizde de İngilizce kısaltması yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ise ilk olarak

1982 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır.



Ne İşe Yarar?



ATM, bankaların elektronik veznesi görevindedir. Bankaların aksine 7/24 işlem yapılabilir. Bankada gerçekleştirilen bütün işlemler olmasa da çoğu işlem ATM üzerinden gerçekleştirilebilir. Kartlı işlem yapılabildiği gibi kartsız ya da mobil uygulama QR kodu ile de işlem yapılabilir. İşlem yapabilmek için banka sırası beklemeye son veren bankamatikler, para çekme, kart borcu ödeme, maaş çekme, para yatırma ya da gönderme gibi basit işlemlerde teknolojinin kolaylığını sunmaktadır.



İngilizce ATM Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?



Açılımı Automatic Teller Machine olan ATM terimi Türkçede bankamatik olarak karşılık bulmaktadır. 1982 yılında ilk ATM kurulması ile beraber dilimize ilk bankamatik olarak sonra da ATM olarak yerleşmiştir.