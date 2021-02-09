Atmosfer Nedir, Katmanları Ve Özellikleri Nelerdir? Atmosfer Olmasaydı Ne Olurdu?

Atmosfer toplam 7 katmandan oluşur. Katmanlar, en dıştan içe doğru şu şekilde sıralanır: Egzosfer, iyonosfer, termosfer, mezosfer, ozonosfer, stratosfer ve troposter.



Atmosfer Nedir?



Atmosfer, dünyayı meteorlardan ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan hava tabakasıdır. Yaklaşık %71'i azottan oluşan atmosferin %28'i oksijenden oluşur. Geri kalan kısmını ise helyum, ksenon ve karbondioksit gazlarından oluşur.



Atmosfer Katmanları ve Özellikleri Nelerdir?



1- Stratosfer:



Atmosferin en üst tabakasını oluşturan katmandır. Eğer stratosfer olmasaydı gökyüzü mavi değil siyah görünürdü.



2- İyonosfer:



Yeryüzündeki tüm seslerin yankılandığı ve duyulabildiği tabakadır.



3- Termosfer:



Termosfer katında yükseldikçe sıcaklık da aynı oranda arttığı için bu adı almıştır.



4- Mezosfer:



7 katmandan oluşan atmosferin tam ortasında yer alır. Meteorların dünyaya çarpıp zarar vermesini engeller.



5- Ozonosfer:



Ozon tabakası olarak bilinen ozonosfer, güneşten gelen zararlı ışınları filtreler.



6- Egzosfer:



Dünyaya uzaya açılan kapısı olarak nitelendirilen egzosfer, atmosferin en dışta yer alan katmanıdır.



7- Troposfer:



Yeryüzüne en yakın katman olan troposferde gaz oranları her zaman aynıdır.



Atmosfer Olmasaydı Ne Olurdu?



Atmosferin olmadığı bir dünyada iklim değişiklikleri yaşanmaz ve sıcaklık farkları çok daha düşük olurdu. Atmosferin güneş ışınlarını kesmesi ve su damlalarına yansıtması ile oluşan gökkuşağının görülmesi de mümkün olmazdı.



İrili ufaklı milyonlarca gök taşının dünyaya ulaşmasını engelleyen atmosferin yokluğunda bu taşların tamamı dünyaya çarpardı. Yeryüzünde büyük kraterlerin oluşmasının yanı sıra, büyük meteorların dünyaya çapması can ve mal kayıplarına yol açabilirdi.