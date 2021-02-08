Ayakkabı Numarası Hesaplama Nasıl Yapılır? Ayak Ölçüsü İle Numara Hesaplama

Ayakkabı numarası ayak ölçüsüyle kolay bir şekilde hesaplanabiliyor.

Ayakkabı Numarası Hesaplama Nasıl Yapılır?

Her insanın vücuduna göre ayakkabı numarası bulunur. Ayak numaraları herkesin farklı olabilir. Bazı durumlarda vücuda göre ayakların çok büyük veya çok küçük olduğu görülmüştür. Ayakkabı alırken ayakkabı numarasına göre ayakkabı satın alınır. Bazen ayakkabı modellerinden dolayı ayaklarımıza küçük veya büyük gelebilir. Bu durumda ayak numaralarının net bir şekilde hesaplanması gerekir.

Ayak numaraların net bir şekilde hesaplanabilmesi için bazı yollar bulunuyor. Ölçüm işlemleriyle kolayca ayak numarası belirlenebiliyor. Bu sayede herkes ayak numarasını öğrenebiliyor ve ayakkabılarını bu numaraya göre alabiliyor. Ayakkabı numarasını hesaplamak için öncelikle ayakların uzunluğu ölçülmelidir. Ayak uzunluğunu ölçmenin kolay yöntemleri bulunuyor.

Herhangi bir a4 boş kağıt üzerine ayağınızı koyarak, ayağın başlangıç ve bitiş kısmını a4 kağıda işaretleyebilirsiniz. Daha sonra ayağınızı kaldırarak, iki çizgi arasını ölçebilirsiniz. İki çizgi arasında oluşan mesafe sizin ayak uzunluğunuzdur.

Ayak Ölçüsü İle Numara Hesaplama

Ayak ölçüsünü belirledikten sonra, artık numaranızı kolayca öğrenebilirsiniz. Birçok ayakkabı firması veya yetkilisi bu konuda net bilgiler yayınlamıştır. Ayak uzunluğuna göre belirlenen ayakkabı numaraları paylaşılmıştır. Ayak uzunluğunun denk geldiği ayakkabı numarasının yarım santim veya 1 cm yüksek olması gerekiyor. Bu durumda ayak uzunluğuyla ayakkabı numarası aynı olmuyor.

Bir erkeğin 25 cm ayak uzunluğu bulunuyorsa, yapılan hesaplamalara göre bu erkeğin 39 numara ayakkabı giymesi gerekiyor. Ayağı 26 cm olan bir kişinin, 42 numara ayakkabı giymesi gerekiyor.