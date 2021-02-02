Aybala Ne Demek? Azerice Aybalam Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Aybala kelimesi Azeri kökenli olması ile beraber, Türkçeye de yerleşmiş sözcükler içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda internet üzerinden aybalam ne demek pek çok kişi araştırmak de ve anlamını öğrenmeye çalışmaktadır.



Aybala Ne Demek?



Aybala sözcüğü aslına bakılırsa iki farklı kelimeden oluşmuş bir sözcüktür. Bu doğrultuda öncelikle ay kelimesi bir hitap sözcüğü olarak öne çıkıyor. Yani Türkçede, ‘Ey!’ kelimesine karşılık geldiğini söylemek mümkündür. Bala kelimesi ise azericede, ‘Bebek, yavru ya da güzel’ biçiminde ifade edilir. Bu iki anlam bir araya geldiği zaman ise, ‘Yavrum, güzelim ya da bebeğim’ gibi anlamlar taşıdığını söylemek mümkün.



Azerice Aybalam Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?



Azerice Aybalam kelimesinin Türkçe anlamı, ‘Güzelim, bebeğim ya da yavrum’ biçiminde ele alınır. Bu ifade hem çocuklar ya da bebekler için hem de karşı cinse karşı bir sevgi anlamında kullanılmaktadır. Özellikle sosyal medyada, televizyonda ya da gazetelerde çok sık karşılaşılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Zaman içerisinde anlamı ile beraber Türkçede de kullanıldığını söylemek mümkün. O yüzden birçok kişi Aybalam kelimesinin anlamı için internetten araştırma yapar.