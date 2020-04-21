Ayın kaç evresi vardır? Ay hakkında merak edilenler

Ayın yansıttığı ışığın kaynağı güneştir. Ve ay hareket halinde olduğundan, güneşten aldığı ışığın açısı sürekli değişmektedir. Değişen bu açı, ayın dünya yüzeyinden farklı şekillerde gözlemlenmesine neden olur. Bu farklı şekiller, ayın evreleri olarak adlandırılmaktadır.

Ayın Evreleri Nasıl Oluşur?

Ayın dört evresi bulunmaktadır. Ve bu dört evrenin meydana gelmesi 27 gün 8 saat içerisinde tamamlanmaktadır. Bu süre aynı zamanda ayın dünyanın çevresinde bir tur dönmesini tamamladığı süredir. Ve ayın evrelerinin meydana gelmesinde ayın dünya çevresindeki dönüşü etkili olmaktadır.

Ayın 27 gün içerisinde gözlemlenen dört temel evresi mevcuttur. Bu her bir evre, kendi içinde bazı özelliklere sahiptir. Her bir evrenin meydana gelebilmesi için ayın güneş çevresinde farklı bir konumda olmasına ihtiyaç vardır.

Kısaca Ayın Evrelerinin Oluşumu

Ayın evrelerinin oluşumunda, ayın hareketlerinin yakından incelenmesi gerekmektedir. Buna göre ayın dört evresinin ilk ikisi, yeni ay ve ilk dördün evreleridir.

Yeni ay evresi, dünyadan görünmeyen bir aşamadır. Bunun sebebi, Ayın güneş ve dünya arasında kalmasıdır. Bu hareket, ayın dünyadan görülebilen tarafının güneş almasına engeldir. Dolayısıyla bu evrede ay, dünyadan görülemez.

İkinci aşama olan ilk dördün ise, ayın yarım bir daire şeklinde göründüğü evredir. Bu evrede ayın dünyadan görünen sağ yüzünde aydınlanma meydana gelir. Yeni ay ve ilk dördün evresi arasındaki süre bir haftadır. Ayın evreleri arasındaki geçiş süresi yedi gün olarak ifade edilebilir.

Üçüncü aşama, dolunay evresini içermektedir. Dolunay, ayın dünyadan görünen yüzeyinin tam olarak aydınlanmasıdır. Bu aşamada ay, tam bir daire şekliyle gözlemlenebilir. Ayın en parlak ve görkemli göründüğü evresi, dolunaydır.

Ayın dördüncü ve son aşaması ise, son dördün olarak adlandırılmaktadır. Son dördün aşamasında ayın sol yüzeyinde aydınlanma görülür. Bu evrede ay yine yarım daire şeklinde gözlemlenebilir. Bu evrelerin hepsinin sebebi, ayın rutin hareketleridir.