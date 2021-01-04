Azat İsminin Anlamı Nedir? Azat Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Azat kökeni Farsçaya uzanan ve uzun yıllardır Türkçede kullanılan en güzel isimler içerisinde bulunuyor. Anlamlı ve güzel bir yana olması ile beraber telaffuzu üzerinden bir erkek çocuğu için güzel bir bütünlük sunmaktadır. Diğer ifade ile güçlü bir yeri olduğunu dile getirmek mümkün.



Azat Ne Demek?



Azat ismi iki farklı anlamı üzerinden ele alınmakta ve değerlendirilmektedir.



- Kurtulmuş

- Serbest ve özgür



Hayat açısından böylesi anlamlı ve güzel bir yanı olması ile beraber, bu manaları üzerinden ismi değerlendirebilirsiniz. Özellikle son dönemlerde internet üzerinden de Azat isminin anlamı doğrultusunda araştırılan adlar arasında geliyor. Tek başına veya başka isimler eşliğinde güzel bir bütünlük oluşturmak mümkün.



Azat İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kur'an'da geçip geçmediği Azat ismi konusunda pek çok aileden merak ettiği konulardan biridir. Azat Kur'an'da yer almaz. Güzel bir anlam bütünlüğü oluşturan ve aynı zamanda okunuşu üzerinden de hoş bir etki yaratan Azat ismini, minik yavrunuz için güzel bir isim olarak değerlendirebilirsiniz. Son dönemlerde oldukça fazla ilgi gören ve listeye eklenebilecek anlamlı isimlerden biri olarak bir adım öne çıkıyor.