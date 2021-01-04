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    HaberlerEğitim Haberleri Azur İsminin Anlamı Nedir? Azur Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?
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    04.01.2021 - 04:19 |

    Azur İsminin Anlamı Nedir? Azur Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    İki ayrı kökene uzanan Azur ismi, Türkiye'deki özgün ve güzel isimler içerisinde yer almaktadır. Erkek çocukları için kullanılan Azur adı ebeveynlerin de son dönemlerde ilgisini çekmiş durumda. Peki Azur isminin anlamı nedir? Azur ne demek, hangi anlama gelir? İşte bu isim için merak edilenler.

    Azur İsminin Anlamı Nedir? Azur Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    Hem İbranice hem de Fransızca kökene sahip olan Azur adı, son zamanlarda internet üzerinde oldukça fazla araştırılıyor. En önemlisi özgün bir yapıya sahip olması sebebiyle sevilen bir isim haline gelmiş durumda. Değerlendirilebilecek ve listeye alınabilecek güzel isimlerden biridir.

    Azur Ne Demek?

    Azur ismini kullanmak isteyen pek çok anne ve baba bu ismi ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışıyor.

    - Yardımcı olan, yardım eden
    - Mavi masmavi ve gök mavisi

    Her iki anlamı üzerinden de oldukça hoş bir etki yaratan Azur ismi, aynı zamanda okunuşu kapsamında da tercih ediliyor. Özgün ve farklı bir isim arayışı içerisinde olan anne ve babalar adına, Azur isminin anlamı üzerinden bu güzel isim erkek çocuklar için değerlendirilebilir.

    Azur İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

    Çok sevilen ve son dönemlerde ilgi gören isimler içerisinde yer alan Azur isminin Kur'an'da geçip geçmediği merak ediliyor. Bu güzel isim Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır. Özellikle hoş ve etkileyici anlamı ile beraber bir çocuk için kullanılabilecek en güzel isimlerinden biri olarak ön plana çıktığını söylemek mümkün.

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