B Harfi Ä°le BaÅŸlayan Hayvan Ä°simleri Nelerdir? BaÅŸ Harfi B Olan Hayvanlar

Bu hayvanlarÄ±n Ã¶zellikleri yaÅŸadÄ±klarÄ± coÄŸrafyaya gÃ¶re deÄŸiÅŸkenlik gÃ¶stermektedir. BazÄ±larÄ± dÃ¼nya genelinde yaÅŸarken bazÄ±larÄ± sadece belli baÅŸlÄ± bÃ¶lgelerde gÃ¶rÃ¼lÃ¼r.



B Harfi Ä°le BaÅŸlayan Hayvan Ä°simleri Nelerdir?



1- Balina: Suda yaÅŸayan en bÃ¼yÃ¼k canlÄ± tÃ¼rÃ¼dÃ¼r. DÃ¼zenli beslendikleri takdirde aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ± 150 tona kadar ulaÅŸabilir. SÄ±cakkanlÄ± memeliler grubuna ait olan balinalar denizdeki kÃ¼Ã§Ã¼k balÄ±klarla beslenir. DiÄŸer balÄ±klardan farklÄ± olarak akciÄŸer solunumu yaparlar. Birbirleriyle Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± sesler vasÄ±tasÄ±yla haberleÅŸirler. Ã‡ene yapÄ±larÄ± Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r ve derileri oldukÃ§a kaygandÄ±r.



2- BaykuÅŸ: En gizemli kuÅŸ tÃ¼rlerinden biridir. BaÅŸlarÄ±nÄ± 270 derece dÃ¶ndÃ¼rebilirler. Bu Ã¶zelliÄŸi onlarÄ±n Ã§ok daha kolay avlanmalarÄ±nÄ± saÄŸlar. Fiziksel Ã¶zellikleriyle diÄŸer kuÅŸlardan Ã§ok farklÄ± olan baykuÅŸlarÄ±n gÃ¶z bebekleri sabittir. Ä°ÅŸitme yetenekleri son derece geliÅŸkindir ve geceleri de avlanabilirler. En farklÄ± Ã¶zelliklerinden bir diÄŸeri ise kulaklarÄ±nÄ±n perdeli oluÅŸudur. Daha rahat uyuyabilmek iÃ§in bu perdeleri kapatÄ±rlar.



3- BÃ¼lbÃ¼l: Arap ve Hint bÃ¼lbÃ¼lÃ¼ olmak Ã¼zere birÃ§ok farklÄ± tÃ¼rÃ¼ bulunur. BÃ¼lbÃ¼ller Ã¶ttÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± hiÃ§bir ses diÄŸeriyle aynÄ± deÄŸildir. Sinekkapangiller familyasÄ±na ait bu kuÅŸlar sÄ±cak ve Ä±lÄ±man iklimleri sever. Bu nedenle en Ã§ok Akdeniz Ã¼lkelerinde gÃ¶rÃ¼lÃ¼r.



BaÅŸ Harfi B Olan Hayvanlar



1- Bukalemun: SÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± Ã¶zelliklere sahip olan bukalemun sÃ¼rÃ¼ngenler sÄ±nÄ±fÄ±na aittir. DuygularÄ±nÄ± aÃ§Ä±ÄŸa vurmak istediklerinde renk deÄŸiÅŸtirirler. Bu Ã¶zelliklerini tÃ¼rdeÅŸleriyle iletiÅŸime geÃ§mek ve kamufle olmak iÃ§in de kullanÄ±rlar. Uzun dilleri ile avlanan bu canlÄ±lar genelde bÃ¶cek ve sineklerle beslenir. Panter ve peÃ§eli bukalemun baÅŸta olmak Ã¼zere yaklaÅŸÄ±k olarak 90 tÃ¼rÃ¼ mevcuttur.



2- Bal ArÄ±sÄ±: Koloni halinde yaÅŸayan bal arÄ±larÄ± en disiplinli ve Ã§alÄ±ÅŸkan hayvanlar arasÄ±nda yer alÄ±r. Her kovanda bir kraliÃ§e arÄ± bulunur. Ortalama olarak gÃ¼nde iki bine yakÄ±n Ã§iÃ§eÄŸi ziyaret ederler. Koku alma duyularÄ± Ã§ok geliÅŸmiÅŸtir. TÃ¼rlerine gÃ¶re sÄ±cak ve soÄŸuk iklimlerde yaÅŸayabilirler. Ortalama Ã¶mÃ¼rleri sadece 2 aydÄ±r.



3- Boz AyÄ±: Memeli sÄ±nÄ±fÄ±ndaki bu hayvanlar oldukÃ§a iri bir yapÄ±ya sahiptir. Koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ± iÃ§in soylarÄ±nÄ±n tÃ¼kenme tehlikesi ortadan kalkmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ri cÃ¼sselerine raÄŸmen Ã§ok hÄ±zlÄ± koÅŸabilirler. Boz ayÄ±, Ã¼lkemizde yaÅŸayan tek ayÄ± tÃ¼rÃ¼dÃ¼r. AvlanÄ±rken penÃ§elerini kullanÄ±rlar. Ortalama aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ± 400 kilonun Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±kabilir.Â