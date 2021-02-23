B1 Ehliyet Nedir, Nasıl Alınır? B1 Ehliyet Hangi Araçları Kullanabilir?

Ehliyet sınıflarının arttırılmasının sebebi ise römorklu araçlar ile elektrikli bisiklet gibi araçların da fazlaca olmasından kaynaklanmaktadır. B sınıfı ehliyetlerde kendi içlerinde farklı bölümlere ayrılmıştır. B1, BE, B şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bunun sebebi de ehliyetlere yaş sınırı gelmesinden kaynaklanan bir durumdur.

B1 Ehliyet Nedir, Nasıl Alınır?

B1 ehliyetler halk arasında çoğunlukla B ehliyetler ile karıştırılabilmektedir. B1 sınıfı ehliyetler motor gücü 1 Kv ağırlıkları ise yaklaşık 400 kilogramı geçmeyecek şekilde olan 4 tekerlekli motosikletler için alınması gereken ehliyet çeşididir.

Eğer bu 4 tekerlekli motosikletler yük taşımak için kullanılıyorsa o zaman 550 kilograma kadar çıkabilmektedir.

B1 ehliyetini almak için gereken şartlar;

Kişilerin 16yaşını doldurmuş olması gerekir.

En az ilkokuldan mezun olmuş olması gerekmektedir.

B sınıfı ehliyetler bilindiği gibi otomobil ve kamyonet kullanmak amacı ile alınan ehliyetlerdir. B1 ehliyeti ise 4 tekerlekli motosikletlerin kullanımı amacı ile alınmaktadır.

B1 Ehliyet Hangi Araçları Kullanabilir?

Ocak 2016 yılından sonra ehliyet alımlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Günümüzde 18 farklı adet ehliyet sınıfı bulunmaktadır. Trafikte kullanılan araçların çeşitlerinin fazlalaşması sebebi ile böyle bir değişikliğe gereksinim duyulmuştur.

B1 sınıfı ehliyet, motor gücü yaklaşık 15 kv olan ağırlıkça da en fazla 400 kg olan 4 tekerlekli motosikletlerin kullanılabilmesi amacı ile alınmaktadır. Bu araçlar ile eğer yük taşıma yapılacak ise o zaman motosikletin ağırlığı 550 kg kadar olabilmektedir. B1 ehliyet almak isteyen kişilerin en az 16 yaşını doldurmuş olması gerekir.