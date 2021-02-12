B2B Nedir, Nasıl Yapılır? Örnekler İle B2B Pazarlaması Hakkında Bilgiler

Yeni bir tür iş modeli B2B pandemi nedeni ile gelişime hızlanan oluşumlar arasında bulunur. Hayata geçirilmesi ile birlikte hem müşterilere üreticilere hem de ihtiyaç duyan firmalara birçok katkıda bulunacak bu sistem işletmelerin dijitalleşmesine büyük katkıda bulunacak.



B2B Nedir, Nasıl Yapılır?



B2B nedir sorusuna verilebilecek en iyi cevap şirketleri tek bir sistem içerisinde bir araya getirecek oluşumdur. Buradaki amaç zaman, maliyet ve harcanan emeği azaltmak olup verimliliği yükseltmektir. Bilindiği üzere firmalar günümüzde üretim yaparken çok farklı şeye ihtiyaç duyabiliyor. Bu kimi zaman kendi sektörlerinde var olan bir durum olurken kimi zaman ise sadece alanında uzman firmaların karşılayabileceği spesifik konular oluyor.



Böyle durumlarda işletmelerin kendisine yardımcı olabilecek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek hizmeti almak için yoğun çaba göstermesi gerekiyordu. B2B modeli de tam olarak burada devreye girip dünya üzerinde bulunan bütün firmaları tek bir sistem üzerinde toparlama amacı taşır.



Örnekler ile B2B Pazarlaması Hakkında Bilgiler



B2B sistemler sayesinde;

● Daha uygun maliyetler ile üretim yapma

● İhtiyaç duyulan hizmet dünyanın diğer ucunda olsa bile anlık olarak ulaşma

● Gelişen dijitalleşme sayesinde minimum çaba ile sonuç alma mümkün oluyor.

Konu bir örnek üzerinden açıklanacak olursa Türkiye'de faaliyetlerine devam eden bir e-ticaret firması yeni pazarlara açılmak için ihtiyaç duyduğu ve Türkiye’de bulamadığı entegre sistemi aracı ya da tanıdık olmadan direk üreticiden alma fırsatı bulur.